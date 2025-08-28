Así es el lugar donde hallaron muerta y semienterrada a Claudia, la mujer asesinada en Ezeiza
Se trata de Claudia Scarzzolo (38). Su hija y el novio de la menor son los principales sospechosos por el crimen.
Un aberrante crimen mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años, identificada como Claudia Scarzzolo, fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo e investigan un presunto femicidio.
Mirá cómo es el lugar donde hallaron muerta a Claudia
En las últimas horas se conocieron imágenes sobre el lugar donde fue hallado el cadáver de la víctima. El miércoles por la mañana, la adolescente llamó a la Policía y relató que, cuando volvió de la casa de su novio, encontró a su madre muerta en el patio.
Al ingresar al domicilio, ubicado en la calle Leandro N. Alem al 100, los efectivos encontraron barro en el piso y manchas de sangre en distintos lugares. Al rastrillar el patio de la casa, hallaron el cadáver de la víctima envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.
En las imágenes se observa el pozo en el que fue enterrada Claudia, el cual tiene 30 centímetros de profundidad por un metro y medio de largo. A pocos metros de este, los peritos hallaron un pico con mango de madera que había sido utilizado para cavar la zanja.
La causa está a cargo de la fiscal María Lorena González, de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza, quien dispuso la internación de la menor en el Hospital Zonal de Ezeiza y la aprehensión de novio de la joven, por el delito de encubrimiento de femicidio.