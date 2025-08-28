Así es el lugar donde hallaron muerta y semienterrada a Claudia, la mujer asesinada en Ezeiza

Se trata de Claudia Scarzzolo (38). Su hija y el novio de la menor son los principales sospechosos por el crimen.

Un aberrante crimen mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años, identificada como Claudia Scarzzolo, fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo e investigan un presunto femicidio.

Mirá cómo es el lugar donde hallaron muerta a Claudia Así es el lugar donde hallaron muerta y semienterrada a Claudia, la mujer que fue asesinada en Ezeiza

En las últimas horas se conocieron imágenes sobre el lugar donde fue hallado el cadáver de la víctima. El miércoles por la mañana, la adolescente llamó a la Policía y relató que, cuando volvió de la casa de su novio, encontró a su madre muerta en el patio.

Al ingresar al domicilio, ubicado en la calle Leandro N. Alem al 100, los efectivos encontraron barro en el piso y manchas de sangre en distintos lugares. Al rastrillar el patio de la casa, hallaron el cadáver de la víctima envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

En las imágenes se observa el pozo en el que fue enterrada Claudia, el cual tiene 30 centímetros de profundidad por un metro y medio de largo. A pocos metros de este, los peritos hallaron un pico con mango de madera que había sido utilizado para cavar la zanja.