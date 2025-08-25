El drama familiar detrás de la pareja que apareció muerta en San Antonio de Areco: violencia, denuncias y prohibiciones

Las víctimas fueron identificadas como Florencia Revah y Roberto Suárez. Se aguardan los resultados de la autopsia a la pareja.

Una pareja fue hallada muerta dentro de un auto tiroteado en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. Las víctimas fueron identificadas como Florencia Revah (32) y Roberto Suárez (45), un hombre que tiene domicilio en General Pacheco, partido de Tigre.

Video: así se encontraba el auto de la pareja Hallaron una pareja muerta en San Antonio de Areco Durante la investigación, descubrieron que la mujer había denunciado a su pareja por violencia de género en dos oportunidades. La primera de ellas fue por una causa caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo, con fecha del 26 de febrero de 2021.

La segunda de ellas data del 24 de abril de este año y, en aquella ocasión, la mujer solicitó la prohibición de acercamiento y el cese de actos de perturbación y exclusión, en un expediente a cargo del Juzgado de Familia de Tigre.

La escalofriante escena En las imágenes que se difundieron se observa que el auto Chevrolet Onix de color blanco se encontraba debajo de un árbol y tenía el tanque de nafta abierto con un trapo colgando.

San Antonio de Areco femicidio pareja X Dentro del auto se encontraban los cuerpos de las víctimas. Por un lado, la mujer se encontraba en uno de los asientos de atrás y presentaba dos heridas de arma de fuego con orificios de entrada en el pecho y de salida en la espalda. También, tenía una tercera lesión en el cuello. Mientras que el hombre se encontraba en el asiento del conductor y presentaba una herida en la región parietal derecha de su cabeza.