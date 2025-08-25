Horror en San Antonio de Areco: hallaron muerta a una pareja dentro de un auto tiroteado

Por el momento, se desconoce la identidad de la pareja hallada sin vida en San Antonio de Areco. Los investigadores buscan determinar las causas de muerte.

Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, donde una pareja fue hallada muerta dentro de un auto tiroteado. En estos momentos, los investigadores buscan determinar las causas de muerte.

Video: así se encontraba el auto de la pareja Hallaron una pareja muerta en San Antonio de Areco La escalofriante escena fue descubierta por un vecino, cerca de la Ruta Nacional N°8, detrás del barrio privado Haras “Vacaciones”. Inmediatamente, dio aviso al 911 y personal de la DDI y de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar del hecho.

La macabra escena En las imágenes que se difundieron se observa que el auto Chevrolet Onix de color blanco se encontraba debajo de un árbol y tenía el tanque de nafta abierto con un trapo colgando.

Dentro del auto se encontraban los cuerpos de las víctimas. Por un lado, la mujer estaba en el asiento de atrás, sin signos de vida. Mientras que el hombre, se encontraba en el asiento del conductor y presentaba un disparo en la cabeza. Además, a su lado encontraron un arma.