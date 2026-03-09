Una camioneta perdió el control en una exhibición de barro y atropelló a varios espectadores

Un evento de exhibición de camionetas, en El Soberbio, Misiones, estuvo a punto de convertirse en tragedia, cuando una camioneta embistió a varios espectadores.

Una exhibición en el “trompódromo” de Capín Largo, en El Soberbio, Misiones, casi se vuelve una tragedia este sábado cuando una camioneta Ford Ranger perdió el control. Mientras realizaba maniobras de derrape sobre una pista de barro, el vehículo embistió a un grupo de espectadores que estaban a escasos metros, sin ningún tipo de contención.

El video del accidente El incidente quedó registrado en videos donde se observa el pánico de los asistentes, quienes incluso revisaron debajo de la camioneta para descartar víctimas atrapadas.

misiones 2 Pese a la espectacularidad del impacto y la falta de medidas de seguridad, no se reportaron víctimas fatales, aunque medios locales informaron sobre varios heridos con lesiones leves que no requirieron partes policiales inmediatos.