Un cantante chileno de reggaetón acusado de integrar una organización criminal dedicada a secuestros extorsivos fue extraditado a Chile en las últimas horas. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina en el marco de un pedido de captura internacional emitido por Interpol.

El sospechoso, conocido en el ambiente urbano como “Dehilan”, estaba imputado por los delitos de secuestro extorsivo y sustracción de menores en una causa abierta por la Justicia chilena.

Según la investigación iniciada en ese país, el cantante habría sido autor intelectual y material del secuestro de dos mujeres que circulaban en un vehículo particular. Tras capturarlas, se habría comunicado con sus familiares para exigir el pago de una elevada suma de dinero a cambio de su liberación.

De acuerdo con el expediente judicial, mediante esa maniobra la organización logró obtener un total de 600 mil dólares. Ante estos hechos, la Justicia chilena ordenó su detención y solicitó la captura internacional del acusado, medida que fue difundida por Interpol.

Cantante de reggaetón e hijo de un narco quién es el artista chileno que fue extraditado

A partir del pedido de captura, personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina realizó tareas de investigación y consultas con la Dirección Nacional de Migraciones para determinar los movimientos del sospechoso.

Los investigadores lograron establecer que el hombre ingresaría al país acompañado por su pareja. Tras identificarlo, los agentes realizaron un seguimiento discreto y observaron que ambos ingresaron a un edificio de alquileres temporarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Horas después, los efectivos concretaron su detención. El acusado quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos.

Extradición a Chile

Una vez formalizado el procedimiento judicial correspondiente, las autoridades argentinas coordinaron la extradición con organismos del país trasandino.

El traslado se concretó en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, donde una comitiva policial chilena recibió al detenido y asumió su custodia para llevarlo de regreso a Chile, donde deberá enfrentar las acusaciones en su contra.

El extraditado es un artista del género reggaetón urbano y, según se informó, también es hijo de un narco que fue asesinado en abril del año pasado.