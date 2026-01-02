Deportaron a cuatro criminales chilenos de Argentina: el frondoso prontuario delictivo

La Policía Federal Argentina (PFA) deportó a cuatro criminales chilenos que están acusados y condenados por la comisión de múltiples delitos en territorio argentino. La expulsión se concretó en un vuelo de línea que partió en las últimas horas con destino a la ciudad de Santiago de Chile.

Video: así fueron deportados cuatro delincuentes chilenos chilenos El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina, en el marco de un megaoperativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional y en línea con las políticas de control migratorio y lucha contra el crimen organizado.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.04.34 PM PFA Los expulsados habían sido condenados por integrar una organización criminal dedicada a cometer asaltos a mano armada, robos calificados y agravados por haber sido perpetrados en poblado y en banda.

Condenas y medida migratoria Al momento de disponerse la expulsión, los cuatro ciudadanos chilenos se encontraban alojados en distintas alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a disposición de la Justicia. En la causa intervinieron el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Migraciones, que avanzaron de manera coordinada para concretar la medida.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 12.04.33 PM PFA Un operativo con custodia reforzada Debido al perfil de los expulsados y a la gravedad de los delitos por los que habían sido condenados, se desplegó un importante operativo de seguridad para concretar los traslados. Para ello, se conformó una cápsula integrada por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, con participación de la Comisaría de Asuntos Migratorios y otras dependencias operativas.