Despertó Angelina, la nena que fue impactada por una bala perdida en Navidad: cuál es su estado

La menor de doce años fue impactada por una bala perdida mientras festejaba la Navidad. El estado de la joven continúa siendo delicado.

Angelina festejaba la Navidad cuando fue impactada por una bala perdida.

La semana pasada, durante los festejos de Navidad, Angelina (12) fue impactada por una bala perdida en el partido bonaerense de Morón. El proyectil quedó alojado en su cabeza, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital. Luego de varios días internada, la familia recibió una gran noticia.

En las últimas horas, la menor de 12 años despertó y preguntó por su familia. También "pidió comida y le sacaron el respirador", reveló el periodista Sebastián Domenech, en Mediodía Noticias. En ese sentido, expresó: "Es una excelente noticia que veníamos esperando”.

Sin embargo, indicó que el estado de la joven es delicado, ya que la bala sigue alojada en su cabeza. “No hay una fecha de operación todavía, pero todo está monitoreado y controlado”, aseguró.

Por otro lado, a pesar de la grata noticia, la familia pide justicia por su hija y buscan identificar al tirador.

Bala perdida Navidad Angelina Buscan esclarecer lo ocurrido e identificar al tirador. Captura de video El video que podría ser clave para identificar al tirador Horas después del trágico hecho, se conoció un video que fue grabado cerca del lugar donde la menor fue herida. En las imágenes se observa a un nene jugando con una estrellita y en un momento se escucha un disparo.