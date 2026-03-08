En medio de la intensa lluvia, un hombre fue rescatado tras quedar atrapado en un canal

El hecho se registró en el inicio de la tormenta de este sábado, en Perú y Pellegrini de Ciudad.

El hombre fue rescatado en Perú y Pellegrini de Ciudad.

En medio de la intensa tormenta que sacudió este sábado a la provincia, especialmente en el Gran Mendoza, un hombre quedó atrapado en un canal de gran caudal y logró ser rescatado gracias a la intervención de vecinos y bomberos de la Policía de Mendoza.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.15 de este sábado en la intersección de avenida Perú y calle Carlos Pellegrini, en Ciudad.

La víctima circulaba en bicicleta y tras caerse quedó atrapada en el agua con fuerte caudal. La situación fue advertida primero por un guardia de seguridad privada que lo asistió en el lugar para evitar la sumersión. Luego acudió personal del cuerpo de Preventores y la policía.

hombre rescatado lluvia 2 También bomberos del Cuartel Central quienes lograron retirarlo del interior del canal utilizando equipamiento de protección para asistirlo, realizar su estabilización y ponerlo a resguardo.

Tras el rescate intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes diagnosticaron hipotermia y politraumatismos. El hombre fue trasladado a una clínica privada para su atención médica.