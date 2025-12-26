El video que podría ser clave para identificar al tirador que hirió a Angelina

La nena de 12 años se encuentra internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

Un terrible episodio mantiene en vilo al partido bonaerense de Morón. Durante los festejos de Navidad, Angelina, una menor de 12 años, recibió el impacto de una bala perdida. En estos momentos, la nena se encuentra internada en terapia intensiva.

Mirá el video que podría ser clave para identificar al tirador Bala perdida El video clave para la investigación En las últimas horas, se conoció un video que fue grabado cerca del lugar donde la menor fue herida. En las imágenes se observa a un nene jugando con una estrellita y en un momento se escucha un disparo.

Tras escuchar la detonación, el menor giró la cabeza hacía un costado. Los investigadores creen que el disparo podría corresponder al que impactó a Angelina. El video se encuentra a disposición de la Justicia.

Cómo fue la aberrante secuencia El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando la niña se encontraba junto a su familia frente a su domicilio, en la intersección de Pedro Castelli y Madero, en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento. En ese contexto, la nena se desplomó de manera repentina mientras compartía la celebración de la Navidad.