Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Navidad y pelea por su vida

La nena está en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. La familia desconoce la procedencia de la bala perdida.

Una nena de 12 años se encuentra internada en el área de terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Habría sido ingresada durante la madrugada tras recibir el impacto de una bala perdida en su cabeza durante los festejos de Navidad.

Según informó TN, cerca de las 2 de la mañana la menor fue ingresada en el hospital San Juan de Dios, sobre la calle Dr. Gabriel Ardoino 714, también en Ramos Mejía. Sin embargo, cuatro horas después, alrededor de las 6, la llevaron a la Trinidad, que se encuentra enfrente, para internarla en terapia intensiva.

Por el momento se conocen muy pocos detalles sobre lo ocurrido, y la nena, llamada Angelina, se encuentra en estado crítico, peleando por su vida.

¿Qué dice el parte médico sobre el estado de la nena? El parte médico de la Trinidad informó que la nena recibió la bala en la fosa posterior del cráneo, es decir, en la parte trasera de la cabeza, en la zona de la nuca, lo cual abre algunas preguntas respecto de la procedencia de la bala.

La familia desconoce de dónde vino, dado que lo primero que registró el padre fueron gritos y automáticamente Angelina se desvaneció y comenzó a sangrarle la nuca. Tras ser trasladada al hospital, constataron el balazo en la cabeza.