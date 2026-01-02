Buscan intensamente a un joven que desapareció en Quilmes tras tirarse al Río de la Plata

El joven tiene 33 años y cayó al agua el pasado 31 de diciembre en la ribera de Quilmes. Prefectura y fuerzas locales retomaron el operativo de búsqueda.

Intensa búsqueda de un joven de 33 años que se arrojó al río de la Plata en Quilmes el pasado 31 de diciembre.

Una intensa búsqueda retomó este viernes para dar con un joven de 33 años que desapareció en las aguas del Río de la Plata, en la ribera del partido bonaerense de Quilmes. El hecho ocurrió el miércoles 31 de diciembre, cuando fue arrastrado por la corriente tras ingresar al agua junto a un amigo.

Según informaron fuentes oficiales, el alerta fue dado por un pescador que se encontraba a la altura del Pejerrey Club. El testigo advirtió que uno de los jóvenes no lograba salir del río, por lo que rápidamente se dio aviso a las autoridades.

Intensa búsqueda en Quilmes Desde entonces, personal de la Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de patrullaje fluvial en la zona, con la intervención de efectivos de la Comisaría 1ª de Quilmes y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2, que tomó participación en la causa. Las tareas de rastrillaje se extendieron hasta las 20 del mismo día, pero debieron ser interrumpidas por la falta de visibilidad.

“La búsqueda se suspendió en horas de la noche por razones operativas y de seguridad, con resultado negativo”, indicaron voceros del operativo, que contó además con la colaboración de Defensa Civil y guardavidas locales.

El operativo se reanudó este viernes con embarcaciones MA-222 y MA-221, centrando las tareas en el sector del Balneario Quilmes y en las inmediaciones del club de pesca.