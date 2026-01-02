Cómo sigue la búsqueda de Rita, la mujer arrastrada por la corriente en el Zanjón de los Ciruelos

El jefe de bomberos voluntarios de Las Heras explicó cómo buscan metro a metro a Rita. Se cumplen cuatro días sin resultados, pero con la esperanza de encontrarla este viernes.

En el cuarto día de un operativo que moviliza a bomberos voluntarios de gran parte del Gran Mendoza, continúa sin resultados la búsqueda de Rita, la mujer en situación de calle que fue arrastrada por la corriente durante el aluvión del pasado martes en el Zanjón de los Ciruelos.

Así lo confirmó a MDZ Radio el jefe de Bomberos Voluntarios de Las Heras, Roberto Peña, quien detalló la exhaustiva metodología del rastrillaje. "Lamentablemente con resultados negativos, pero no vamos a dejar de rastrear en el día de hoy", afirmó. Consultado sobre las labores de los últimos tres días, manifestó un cauteloso optimismo: "Estamos con la esperanza que en el día de hoy podamos dar con Rita, porque la verdad que ya nos queda muy poco lugar para cubrir, por lo menos en el caso nuestro de Las Heras".

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 02-01-2026 - MC - ROBERTO PEÑA - BOMBEROS LAS HERAS - RASTRILLAJE BUSQUEDA DE RITA La zona y el método de búsqueda Peña precisó que el operativo en su jurisdicción se concentra en un sector específico del cauce. "Nosotros buscamos desde el Pinar hacia arriba, hasta las compuertas y de ahí de las compuertas detrás del barrio Uvemjvi, hacia la zona de Las Heras, pasando por el Acceso Norte y de ahí hacia arriba hasta la calle San Martín". Explicó que, pese a que "a Rita se la vio por última vez, según algunos datos, en Lisandro Moyano y el Zanjón", la búsqueda se mantiene extensiva por la posible inexactitud de los testimonios.

El trabajo, según describió, es meticuloso y combina diferentes técnicas: "El trabajo se realiza ocularmente desde afuera por los costados y dentro del Zanjón los rescatistas van haciendo metro a metro, caminando, haciendo tacto en el agua, buscando en los socavones, en cada rincón que podemos pensar que se haya quedado el cuerpo".

Condiciones del cauce y otros desalojos Consultado sobre el estado del zanjón tras el aluvión, Peña aclaró que la fuerza de la corriente tuvo un efecto particular. "Al traer tanta velocidad, fuerza y el volumen de agua bastante alto, arrastró todo y ha quedado bastante limpio para la normalidad del Zanjón. Así que nos ayuda a llevar la tarea un poco mejor". No obstante, señaló un desafío: "Sí tenemos que hacer un trabajo minucioso porque hay socavones detrás del hormigonado en donde tenemos que buscar en forma muy exhaustiva".