El relato de un vecino de Potrerillos tras la crecida del río: apuntan a Hidráulica

La creciente en Potrerillos reactivó la alarma entre los residentes de la zona, quienes desde hace décadas reclaman obras de infraestructura para mitigar el avance del agua sobre casas y rutas. En diálogo con MDZ Radio , José Dómine, vecino de la Avenida Los Cóndores, describió con crudeza la situación tras las lluvias y expuso un histórico pedido a las autoridades.

Dómine, quien se define como un conocedor de la zona tras más de 60 años viviendo en el lugar, contextualizó el evento: “Fue la primera creciente que tuvimos en este año”. Sin embargo, su preocupación va más allá de un episodio aislado. “Lo que nos preocupa es que es como una especie de ciclo, que cada 30 o 40 años esto va aumentando más, llueve más y cada vez crecen más los arroyos”, explicó.

El problema de fondo, según el vecino, es estructural: “El problema es que nunca los arroyos han sido encausados”. Esta falta de obras agrava el impacto en su sector. “En el caso particular nuestro, que estamos acá en la avenida Los Cóndores, es toda tierra movida, toda tierra húmeda”, detalló.

El relato de Dómine se vuelve específico al describir la dinámica del agua en su zona. “Cuando viene un creciente fuerte, en la curva el agua pega en el cerro, que son toscas, y se vienen para el lado nuestro, o sea, para el lado de la ruta, para el lado de nuestras viviendas, y eso es lo que ocasiona que va comiendo, va comiendo, va comiendo”. Este proceso erosivo, asegura, no ha tenido respuesta: “Y bueno, nunca tuvimos ningún tipo de solución por parte de, creo que de hidráulica”.

Sobre el evento de la víspera, fue categórico: “Ayer tuvimos un fenómeno que hacía años que el arroyo d El Salto no bajó tanta agua como la que bajó ayer”. La consecuencia inmediata fue el corte de la Ruta 89. “Yo vivo acá, a 100 metros del primer badén, estuvo cortada como tres horas, y era imposible porque el arrastre que traía el agua era impresionante, muchísima, muchísima agua”, dijo.

Consultado sobre la afluencia de turistas a la orilla del río, especialmente en un fin de semana con alerta meteorológica, Dómine hizo un llamado urgente a la precaución y pidió intervención oficial. “La iniciativa mía sería que tomaran cartas del asunto la gente de Defensa Civil”, solicitó, al describir el “combo perfecto” de fin de año, anuncio de tormenta y calor que atrae a visitantes.

Advirtió sobre el estado del terreno: “Está todo agrietado… viene un auto, se aproxima ahí, o una persona se quiere aproximar al lado del arroyo, y se van a caer”. Y enfatizó: “Les pido que tengan muchísima precaución, porque es un peligro inminente”.

Un reclamo histórico

Frente a las reiteradas inundaciones, el reclamo del vecino es claro y directo. “Es obvio que tienen que tomar cartas en el asunto las autoridades que les competa, porque yo quisiera que vinieran y vieran cómo está el arroyo”, afirmó. Y concluyó con una solicitud concreta: “El arroyo hace años, años y años que venimos pidiendo por favor que lo encaucen… que en este caso yo siempre lo dije, que tienen que hacer nuevamente los gaviones para que el agua por lo menos pegue ahí y siga su curso, pero si no lo encausan nunca vamos a estar siempre iguales”.

Mientras los pronósticos anuncian más tormentas para la zona de montaña, el testimonio de Dómine pone en evidencia la vulnerabilidad constante de Potrerillos y la demanda vecinal por obras definitivas que contengan la fuerza de los arroyos.