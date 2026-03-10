La Nave se prepara para el Mundial de la Hamburguesa: los horarios y precios tras la reprogramación

Tras la suspensión del evento en febrero por las inclemencias climáticas y la Vendimia se dispuso que el evento se realice este fin de semana. Horarios, precios y propuestas.

El Mundial de la Hamburguesa será este fin de semana.

Todo está listo para que este sábado 14 y domingo 15, a partir de las 19 y en la Nave Cultural, comience una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a 19 hamburgueserías provenientes de nueve departamentos de la provincia.

La organización confirmó que los locales participantes ya tienen sus puestos de venta preparados para ofrecer tanto su producto estrella como un menú unificado pensado para el bolsillo del asistente: la cheeseburger con papas tendrá un valor de $10.000, mientras que el combo con bebida (gaseosa) costará $12.000. Además de la competencia, el predio contará con música en vivo y sets de Dj’s durante ambas jornadas, junto a una zona de juegos especialmente diseñada para los más chicos.

mundial de la hamburguesa 2 Participarán 19 locales de hamburguesas. Ciudad de Mendoza Las hamburgueserías participantes serán: Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers (Guaymallén), Burger Point’s (Las Heras), Burger Shoppe (Godoy Cruz), Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food (San Martín), Estilo Smash, Food Fighter (Luján de Cuyo), Jack House, Mendoburger (Luján de Cuyo), Mosh (Godoy Cruz), Peak Burgers (Luján de Cuyo), Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán), Roux Street (San Rafael), Smash Club, Smoky (Godoy Cruz), TBT y Vicios Club de Burgers.

El evento contará con alternativas vegetarianas y opciones sin TACC, de la mano de ZeroGluten, garantizando que toda la familia pueda disfrutar de la propuesta. El maridaje estará a cargo de dos barras exclusivas de bebidas con el apoyo de 23 Ríos, Andes Origen y Pepsi.

La playa de estacionamiento habilitada estará ubicada frente a la Nave Cultural, en España y Las Cubas.