Premios Oscar 2026: quiénes son los grandes favoritos y qué dicen las cuotas en las casas de apuestas

Las apuestas para los Premios Oscar 2026 revelan a los favoritos de la Academia y el lugar que ocupa Brasil con Wagner Moura entre los nominados.

Las nominaciones a los 98º Premios Oscar que se celebrarán el 15 de marzo en Los Ángeles, configuran un escenario particular para América Latina. Argentina quedó fuera de la competencia, mientras que Brasil logró consolidarse como el principal representante regional en una ceremonia dominada por producciones de Estados Unidos y Europa.

En ese marco, una de las casas de apuestas más reconocida del país permite observar tendencias y favoritismos de cara a la gala más importante del cine. Entre los nombres latinoamericanos destacados, aparece Wagner Moura, nominado a Mejor Actor Principal por su papel en El agente secreto (O Agente Secreto). El largometraje dirigido por Kleber Mendonça Filho, logró posicionarse en varias categorías importantes.

Según las cuotas disponibles, la película tiene una probabilidad relevante en la categoría de Película Internacional, donde aparece con una cuota de 2.75:

Valor Sentimental (Noruega) – cuota 1.40

Un simple accidente (It Was Just An Accident) (Francia) – cuota 15.00

Sirat (España) – cuota 51.00

La voz de Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab) (Túnez) – cuota 29.00 Las cuotas para los Premios Oscar En la categoría de Mejor Actor Principal, Wagner Moura aparece como uno de los candidatos, aunque parte desde atrás frente a nombres consolidados del cine estadounidense. Las cuotas actuales marcan el siguiente escenario:

Michael B. Jordan (Sinners) – cuota 1.90

Timothée Chalamet (Marty Supreme) – cuota 2.20

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) – cuota 9.00

Wagner Moura (El agente secreto) – cuota 15.00 En la categoría de Mejor Película, Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, lidera con amplia ventaja: