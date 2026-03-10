Antes y después: cómo afectaron las lluvias a distintas zonas del Gran Mendoza

Durante el fin de semana una fuerte tormenta golpeó a distintos sectores del Gran Mendoza y dejó escenas de calles anegadas, accesos inundados y tránsito complicado en varios puntos. Las lluvias intensas del sábado generaron acumulaciones de agua en pocos minutos y provocaron situaciones que quedaron registradas en fotos y videos.

Ahora, con el agua ya retirada, esas mismas zonas muestran otra cara: pozos, socavones, barro acumulado y daños en la calzada que evidencian el impacto que dejó el temporal.

Durante el momento más fuerte de la tormenta del sábado, uno de los puntos que más llamó la atención fue la entrada del estadio provincial de hockey, en Godoy Cruz. En la intersección de Ingeniero Cipolletti y Mosconi el agua cubrió gran parte de la calle y llegó hasta el acceso al predio, dejando una imagen poco habitual para quienes circulan por la zona.

Las imágenes registradas ese día mostraban la calle completamente anegada y el ingreso al estadio rodeado de agua. El nivel acumulado obligaba a circular con mucha precaución y evidenciaba cómo el sistema de drenaje de la zona se veía superado por la intensidad de la lluvia.

Cómo quedó la zona del estadio provincial de Hockey Godoy Cruz Rodrigo D'Angelo / MDZ

Con el correr de los días el agua desapareció, pero dejó otras marcas. Sobre calle Mosconi y en sectores de la vereda aparecieron pozos y deterioros en el pavimento que no estaban antes de la tormenta, mientras que incluso un cartel de señalización terminó tirado tras la acumulación y el escurrimiento del agua.

El túnel del shopping y un acceso que sigue cerrado

Otro de los lugares donde el temporal se hizo sentir con fuerza fue el túnel que conecta calle Soldado Desconocido con el acceso al Mendoza Plaza Shopping, en Guaymallén. Durante la tormenta, el sector quedó completamente inundado y el agua cubrió gran parte de la bajada vehicular.

Pozos, Socavones E Inundaciones En Mendoza Tras La Lluvia (5) Mariano Godoy / MDZ Radio

La acumulación fue tal que el túnel permaneció cerrado desde el sábado para evitar riesgos y permitir que el agua drenara lentamente.

Así está el túnel del Shopping este martes

Recién este martes comenzaron tareas intensivas de limpieza para retirar el barro acumulado en la parte baja del cruce. Desde el municipio recordaron que el túnel fue remodelado en 2021 y que, por su diseño, funciona como un retén hidráulico, por lo que puede volver a inundarse durante tormentas intensas.

Calles del centro con pozos y socavones

Lluvia e inundaciones en el centro de Mendoza PORTADA Lluvia e inundaciones en el centro de Mendoza

En el centro de Mendoza también quedaron evidencias del paso del temporal. Durante la tormenta varios videos mostraron autos y colectivos avanzando por calles completamente cubiertas de agua, en escenas que reflejaban la magnitud de la lluvia caída en pocos minutos.

Pozos, Socavones E Inhundaciones En Mendoza Tras La Lluvia (2) Mariano Godoy /MDZ Radio

Días después comenzaron a aparecer daños en distintos puntos de calles transitadas. Sobre avenida San Martín, casi llegando a Alem, se formó un socavón en medio de la calzada que obliga a los vehículos a reducir la velocidad e incluso a invadir momentáneamente la ciclovía para esquivarlo. Algo similar ocurrió en General Paz, entre San Martín y 9 de Julio, donde el deterioro del asfalto dejó un hueco profundo junto al borde de la vereda que obligó a los conductores a circular con mucha precaución.