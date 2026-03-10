Martes nublado en Mendoza con lluvias hacia la noche

El pronóstico anticipa un leve ascenso de la temperatura y precipitaciones que comenzarán en el noreste provincial antes de llegar al Gran Mendoza.

El mapa nacional refleja las alertas vigentes y las áreas con condiciones meteorológicas adversas previstas para la jornada.

El martes estará marcado por cielo mayormente nublado y un leve ascenso de la temperatura en Mendoza. La jornada se presentará estable durante buena parte del día, aunque el escenario comenzará a cambiar hacia la tarde y la noche con el regreso de las lluvias.

Según el pronóstico, las precipitaciones comenzarán en el noreste de la provincia y, con el paso de las horas, avanzarán hacia el Gran Mendoza. De todos modos, se esperan lluvias débiles, lejos de la intensidad que tuvieron las tormentas registradas durante el último fin de semana.

El día estará acompañado por vientos provenientes del sector sudeste, con una mínima de 14° durante la madrugada y una máxima que alcanzará los 28° por la tarde.

El pronóstico extendido para Mendoza El miércoles continuará el tiempo inestable, con nubosidad variable y precipitaciones a lo largo del día, además de lluvias en cordillera. Los vientos leves del sudeste acompañarán la jornada. La temperatura tendrá poco cambio, con máxima de 29° y mínima de 16°.