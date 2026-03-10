Cambios en la RTO en Argentina: qué pasará realmente con la revisión técnica en Mendoza

El sistema de revisión técnica obligatoria ( RTO ) volvió a instalarse en el centro del debate luego de que el Gobierno nacional anunciara una serie de cambios destinados a simplificar el control vehicular. La iniciativa apunta a ampliar la cantidad de lugares habilitados para realizar la verificación y a modificar algunos plazos del trámite.

La propuesta fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dentro del programa de reformas promovido por la gestión del presidente Javier Milei. Sin embargo, en la provincia de Mendoza el impacto de esta medida no sería inmediato.

Desde el sector que administra la revisión técnica local explicaron que el funcionamiento de los talleres mendocinos está regulado por una normativa propia. Ese marco legal establece reglas específicas que no se modificarían automáticamente con la reforma nacional.

El objetivo del Gobierno es flexibilizar el sistema de control técnico vehicular. Una de las principales modificaciones consiste en permitir que la revisión pueda realizarse en más lugares.

Hasta ahora, en muchas jurisdicciones el trámite solo se realiza en plantas habilitadas exclusivamente para esa tarea . La nueva normativa propone ampliar esa posibilidad a talleres mecánicos y concesionarios oficiales, siempre que cuenten con el equipamiento necesario para realizar las pruebas correspondientes.

El decreto que establece estas modificaciones fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, el nuevo esquema contempla cambios en los plazos de control. Según la propuesta, los vehículos recién patentados no deberían realizar la revisión durante los primeros cinco años. En el caso de los autos particulares con más de diez años de antigüedad, la verificación pasaría a ser cada dos años.

RTO Foto: Argentina.gob.ar

La situación particular de Mendoza

En Mendoza, la realidad del sistema es distinta a la de otras provincias. El modelo actual se encuentra organizado bajo una normativa provincial que define cómo funciona la red de talleres habilitados.

Ese esquema fue establecido luego de un proceso de licitación mediante el cual se determinó cuántas plantas podían operar en la provincia. Como resultado, el número de centros de verificación quedó limitado y no se permite abrir nuevos establecimientos fuera de ese marco.

Por ese motivo, representantes del sector señalan que la reforma nacional no tendría aplicación automática en el territorio mendocino. Mientras la normativa provincial continúe vigente, el funcionamiento del sistema seguiría igual.

Autonomía provincial y diferencias con otras regiones

Las provincias cuentan con autonomía para definir la manera en que se realiza el control técnico de los vehículos. Esto significa que cada jurisdicción puede establecer sus propias reglas para organizar el sistema de verificación.

En el caso de Mendoza, quienes participan del sector consideran que la red de talleres existente alcanza para atender la demanda del parque automotor. Según explican, el sistema funciona con normalidad y no registra los niveles de saturación que se observan en otras zonas del país.

La reforma impulsada por el Gobierno nacional apunta, principalmente, a resolver problemas en provincias donde los conductores enfrentan largas esperas o dificultades para conseguir turnos.

En Mendoza, en cambio, el modelo vigente ya fue diseñado para cubrir la cantidad de vehículos que circulan en la provincia. Por esa razón, cualquier modificación requeriría primero un cambio en la normativa local.

Hasta que eso ocurra, todo indica que el procedimiento para realizar la revisión técnica obligatoria seguirá funcionando como hasta ahora. Para los conductores mendocinos, al menos por el momento, no habría cambios concretos en el sistema de RTO.