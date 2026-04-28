Un municipio habilitó el "saldo negativo" para el estacionamiento medido

La Municipalidad de Godoy Cruz comenzó a implementar el “ saldo negativo ” en el sistema digital de estacionamiento medido arancelado en la vía pública. La medida apunta a garantizar la continuidad operativa de los puntos de venta habilitados, aun ante eventuales faltantes temporales de saldo.

A través del Decreto Municipal Nº 1078, el intendente Diego Costarelli dictó una norma para regular la utilización de saldo negativo en los puntos de venta del sistema digital de estacionamiento medido .

La iniciativa resalta que el municipio ha avanzado con una modernización del sistema de estacionamiento medido , permitiendo optimizar los procesos operativos, mejorar la transparencia del servicio y facilitar el acceso de los usuarios.

En ese marco, destaca que resultaba necesario incorporar mecanismos que permitan garantizar la continuidad operativa de los puntos de venta habilitados, aun ante eventuales faltantes temporales de saldo.

De esta manera, se habilitó un límite de saldo negativo en los puntos de venta, configurable por la administración municipal, permitiendo la continuidad de la operatoria, dentro de parámetros previamente establecidos.

El estacionamiento medido en Godoy Cruz será digital a través de código QR. Foto: Mercedes Gómez/ MDZ El estacionamiento medido en Godoy Cruz será digital a través de código QR. Foto: Mercedes Gómez/ MDZ

Se viene el "saldo negativo" en el estacionamiento medido

El decreto firmado por Costarelli autoriza la utilización de la funcionalidad de saldo negativo en los puntos de venta habilitados del Sistema de Estacionamiento Medido Arancelado del Departamento de Godoy Cruz, con el objeto de garantizar la continuidad operativa del servicio ante eventuales faltantes temporales de crédito.

El sistema permitirá la operación de los puntos de venta con saldo negativo hasta un límite máximo determinado por la autoridad de aplicación, que será la Dirección General Gestión de Tránsito y Convivencia Ciudadana, a cargo de Roberto Munives.

Este organismo será el encargado de determinar los límites de saldo negativo aplicables; establecer excepciones operativas; autorizar usuarios habilitados para dicha funcionalidad; dictar las disposiciones operativas y complementarias necesarias para su implementación.

El decreto especifica que también se podrá establecer montos totales de saldo negativo por defecto, así como configuraciones excepcionales aplicables a determinados días de la semana, franjas horarias o fechas específicas, cuando razones operativas así lo requieran.

La operatoria vinculada al saldo negativo será accesible únicamente para usuarios autorizados dentro del sistema de administración de puntos de venta, mediante la asignación del rol o permiso correspondiente.