Aumenta el estacionamiento medido en Ciudad: los nuevos valores

La Ciudad de Mendoza estableció nuevos valores para la tarjeta de estacionamiento medido tradicional y digital, a partir del 2 de mayo. El decreto municipal fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, donde aseguran que la actualización corresponde a la adecuación a los costos actuales de los bienes y servicios.

Desde el próximo mes, la tarjeta tradicional tendrá un costo de 500 pesos por cada 30 minutos de estacionamiento. En el caso de la tarjeta digital, el costo será menor: 400 pesos por cada 30 minutos.

El último incremento data del 1 de noviembre de 2025, cuando la tarjeta de estacionamiento medido pasó de costar 300 pesos a 400 pesos por cada media hora.

El estacionamiento digital comenzó como prueba piloto el 2 de diciembre de 2024 en la Ciudad de Mendoza. Según los datos difundidos a finales de 2025, ya ha más de 80.000 personas registradas en la aplicación, a las que se suma otro 15% que utiliza la modalidad de pago puntual.

El estacionamiento medido digital tiene un costo más bajo que la tarjeta tradicional.

Tras superar la prueba piloto, en abril de 2025 el sistema avanzó con su implementación definitiva en la zona centro (calles Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano -entre Juan B. Justo y Pedro Molina-, Sarmiento -entre Belgrano y 25 de Mayo- y Tiburcio Benegas -entre R. Ortega y Arístides-).

Al inicio del mes de septiembre, se amplió este sistema hacia el Parque Cívico, donde reemplazó definitivamente al tradicional de tarjetas en papel. Este crecimiento progresivo permitió aumentar la cobertura a 909 plazas de estacionamiento, con una aceptación que continúa en ascenso.

Tal como se planteó al inicio del funcionamiento del sistema, el valor de la tarifa continúa siendo más económico que el sistema tradicional en papel.