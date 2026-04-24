Tecnología médica: el rol de una empresa argentina en la implementación de tecnología en ultrasonido

A través de su experiencia en diagnóstico por imágenes y un modelo basado en la cercanía y el soporte técnico, CSH se posiciona como un socio estratégico para instituciones de salud, facilitando la incorporación de tecnología en ecografía en un contexto que exige eficiencia y adaptación constante.

El sector de la tecnología médica en Argentina presenta desafíos operativos y económicos que requieren algo más que la simple provisión de equipos. En este contexto, se ha evolucionado desde la comercialización hacia un modelo centrado en la implementación, el acompañamiento y la optimización del uso de la tecnología .

La empresa ha redefinido su rol en función de las necesidades del sistema de salud . Nuestra misión evolucionó desde la distribución de equipamiento hacia un rol más estratégico: el de articuladores entre la innovación global y las necesidades concretas del sistema de salud local. Este enfoque implica no solo acercar tecnología internacional, sino también adaptarla al contexto argentino, asegurando su correcta implementación y uso. En un entorno atravesado por la necesidad de optimizar recursos y responder a realidades diversas, la innovación se traslada del producto al modo en que se integra en la práctica diaria.

La evolución de la ecografía como eje de crecimiento

La línea de ecografía ha sido uno de los principales ejes de desarrollo de la compañía. A lo largo de los años, CSH ha trabajado con distintas marcas, consolidando experiencia en el segmento hasta la incorporación, en 2017, de la tecnología de Vinno Ultrasound, que representó un salto cualitativo en su propuesta. El desafío no estuvo en el desarrollo de la tecnología, sino en su implementación efectiva. Esto implicó capacitar equipos, acompañar a los profesionales de la salud y garantizar un servicio técnico especializado. La adopción de nuevas soluciones requiere no solo equipamiento, sino también formación y soporte continuo. En este sentido, la empresa fortaleció su enfoque en la capacitación y el servicio de postventa, entendiendo que la sustentabilidad de la tecnología depende de su correcto uso y mantenimiento a lo largo del tiempo.

Un diferencial basado en la cercanía y el soporte especializado

En un mercado donde múltiples actores comercializan tecnología internacional, el diferencial está en el servicio. CSH compite principalmente con otras empresas locales, y su principal ventaja es el conocimiento del sistema de salud argentino y la cercanía con sus clientes. Nuestra principal ventaja competitiva es la cercanía. Conocemos en profundidad el sistema de salud argentino y sus desafíos. Este vínculo permite adaptar soluciones a cada institución y brindar una respuesta ágil ante las necesidades operativas.

diagnostico La línea de ecografía ha sido uno de los principales ejes de desarrollo de la compañía. Archivo.

A esto se suma un aspecto clave: el servicio de postventa. La empresa cuenta con especialistas y técnicos dedicados específicamente a ultrasonido, lo que permite ofrecer un soporte técnico ágil y altamente especializado. Este enfoque no solo resuelve incidencias, sino que también acompaña de forma preventiva y continua el funcionamiento de los equipos. En diagnóstico por imágenes, donde la disponibilidad del equipamiento es crítica, este acompañamiento resulta fundamental para garantizar la continuidad operativa y el máximo aprovechamiento de la tecnología.

Tecnología, software y eficiencia

Las soluciones actuales en ecografía combinan calidad de imagen, facilidad de uso y eficiencia operativa. La tendencia del mercado apunta a herramientas que optimicen el flujo de trabajo y mejoren la experiencia del profesional. En este contexto, el software y la inteligencia artificial adquieren un rol cada vez más relevante. Permiten automatizar procesos, mejorar el procesamiento de imágenes y asistir en la toma de decisiones. El software y la inteligencia artificial son hoy pilares fundamentales en la evolución del diagnóstico por imágenes. El desafío está en incorporar estas innovaciones de manera accesible y funcional para el usuario final.

ecografias Las soluciones actuales en ecografía combinan calidad de imagen, facilidad de uso y eficiencia operativa. Archivo.

Una mirada hacia el futuro

La estrategia de CSH es continuar fortaleciendo su rol como nexo entre fabricantes internacionales y el sistema de salud local. En esa línea, la empresa seguirá incorporando las últimas innovaciones en ecografía desarrolladas por sus socios tecnológicos, como Vinno, acercándolas al mercado argentino. Al mismo tiempo, busca ampliar su portafolio en diagnóstico por imágenes, manteniendo el foco en soluciones que combinen calidad, accesibilidad y acompañamiento.

En un sistema de salud que exige cada vez más eficiencia, el valor ya no está solo en la tecnología, sino en cómo se implementa, se utiliza y se sostiene en el tiempo.

* Tomás Piqueras, CEO de CSH.