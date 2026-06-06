La forma correcta de conectar el celular al cargador, según expertos en tecnología

Conectar el celular al cargador es una acción cotidiana, pero pocos prestan atención al orden en que lo hacen. Algunos especialistas en tecnología aseguran que este detalle puede ayudar a proteger los dispositivos y evitar pequeños inconvenientes eléctricos durante la carga.

La recomendación más extendida es conectar primero el cargador a la toma de corriente y luego enchufar el cable al celular. De esta manera, el adaptador ya se encuentra estabilizado cuando entra en contacto con el dispositivo.

Según los especialistas, este procedimiento reduce el riesgo de pequeñas fluctuaciones eléctricas que podrían producirse al momento de conectar el cargador a la red eléctrica cuando el teléfono ya está enchufado.

Aunque los celulares modernos cuentan con sistemas de protección que minimizan cualquier riesgo, seguir este orden puede ayudar a evitar picos de tensión y contribuir al cuidado de la batería y de los componentes internos a largo plazo.

Además, utilizar cargadores originales o certificados sigue siendo una de las principales recomendaciones para garantizar una carga segura y eficiente.

carga2 Para desenchufar se puede seguir el orden inverso: primero el celular, segundo el cargador de la pared. Web

Qué sucede con las computadoras portátiles

En el caso de las notebooks o laptops, muchos fabricantes sugieren una práctica similar: conectar primero el cargador a la corriente eléctrica y luego al equipo. Esto permite que el adaptador entregue energía de forma estable desde el inicio del proceso.

No obstante, la diferencia práctica suele ser mínima gracias a los sistemas de protección incorporados en los dispositivos actuales. Aun así, respetar el orden recomendado por los expertos puede ser una buena costumbre para prolongar la vida útil de los equipos.