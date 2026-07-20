Qué significa el símbolo H+ en el celular y cómo hacer para recuperar la señal 4G
El símbolo H+ en tu celular indica una conexión 3.5G, más lenta que el 4G, y a menudo aparece por baja señal o saturación de antenas.
Las letras al lado del ícono de cobertura del celular suelen generar dudas. El símbolo H+ es uno de los que aparece con mayor frecuencia e indica que el equipo no está conectado a una red 4G, sino a una variante evolucionada del 3G. Conocer su significado ayuda a entender por qué la velocidad de internet puede ser limitada para ciertas tareas.
La letra H en la pantalla representa la tecnología High-Speed Packet Access (HSPA), una mejora del 3G que ofrece descargas más rápidas. Por su parte, el símbolo H+ corresponde a HSPA+ (o 3.5G), una versión optimizada. Este ícono suele aparecer cuando la señal 4G o 5G no llega con suficiente fuerza o cuando la antena más cercana está saturada, algo habitual en eventos masivos o zonas de alta densidad de usuarios.
Si aparece el símbolo H+, podés probar cambiar de ubicación. Lo más recomendable es acercarse a una ventana, ya que las paredes gruesas, el hormigón y las estructuras metálicas bloquean las ondas de radio. Además, las plantas bajas y los sótanos reciben menos señal que los pisos superiores. También se aconseja alejarse de electrodomésticos como microondas, routers Wi-Fi o cables de alta tensión.
Qué hacer cuando no hay señal
Asimismo, existen acciones rápidas dentro del dispositivo para intentar recuperar la señal 4G:
Activar el modo avión, esperar 10 segundos y desactivarlo.
Reiniciar el equipo para limpiar la memoria y refrescar las conexiones de red.
Retirar fundas muy gruesas y verificar la carga de la batería, ya que con poca energía el sistema reduce la potencia de búsqueda de red.
Por último, ajustar la configuración del sistema suele funcionar. Podés ingresar a Ajustes > Redes móviles y verificar que esté seleccionada la opción 4G/5G automático. Si estás en un lugar con mala cobertura, como un sótano, cambiar manualmente a "Solo 3G" a veces ofrece una conexión más estable. A su vez, se recomienda mantener actualizado el software del celular o restablecer los ajustes de red si el problema persiste.