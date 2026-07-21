El cargador del celular se calienta: las causas más comunes y cómo evitarlo

Sentir que el cargador del celular se calienta es normal, pero un sobrecalentamiento excesivo o constante puede indicar problemas graves.

Mientras cargamos el celular es común sentir que el cargador se calienta, pero cuando la temperatura es excesiva o aparece de forma constante, puede ser una señal de que existe algún problema. Conocer las causas ayuda a evitar daños tanto en el cargador como en el dispositivo.

Por qué se sobrecalienta el cargador del celular Al momento de enchufar el cargador es normal sentir que aumente su temperatura, sobre todo durante los primeros minutos de carga. Sin embargo, si el sobrecalentamiento está acompañado por olor a quemado, ruidos inusuales o el cargador quema al tocarlo, es una señal de que algo no está funcionando correctamente.

Uso prolongado o intensivo Al utilizar el cargador durante varias horas seguidas es normal que acumule más calor. Esto suele ocurrir con los cargadores de carga rápida, ya que trabajan con una mayor potencia para reducir el tiempo de carga. También puede suceder con los cargadores de computadoras y tablets.

Estos son los motivos que pueden estar dañando tu cargador y celular. Foto: Shutterstock Entorno mal ventilado Apoyar el cargador sobre una cama, un sillón o cualquier superficie que impida la circulación del aire favorece el aumento de la temperatura. Lo más recomendable es utilizarlo sobre una superficie firme y ventilada para que pueda disipar el calor correctamente.

Cargadores de baja calidad Los cargadores falsificados o de baja calidad suelen calentarse más de lo normal porque utilizan componentes menos seguros. Para evitar problemas en el celular y reducir riesgos, lo más recomendable es usar accesorios originales o certificados.