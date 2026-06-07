Innovar no alcanza: el desafío de darle un rumbo al progreso

La velocidad del avance tecnológico y científico contrasta con la falta de respuestas sociales para afrontar las consecuencias del progreso . Desde la inteligencia artificial hasta la extensión de la vida humana, crecen las capacidades técnicas mientras persisten interrogantes sobre empleo, salud, bienestar y calidad de vida.

La tecnología avanza a un ritmo sin precedentes, la ciencia amplía constantemente sus fronteras y las capacidades de innovación parecen no tener límites. Sin embargo, muchas de las estructuras sociales encargadas de gestionar esos avances muestran signos de agotamiento. La inteligencia artificial es uno de los ejemplos más visibles de esta tensión. Diversos estudios advierten que una parte significativa de los empleos actuales podría automatizarse durante las próximas décadas. No se trata únicamente de tareas aisladas, sino de funciones completas que hoy realizan millones de personas en todo el mundo.

Conductores, administrativos, cajeros, traductores e incluso profesionales altamente calificados podrían ver transformadas o reemplazadas muchas de sus actividades habituales. Aunque históricamente cada revolución tecnológica generó nuevas oportunidades laborales, existe una diferencia fundamental respecto de los procesos anteriores: las nuevas herramientas ya no solo ejecutan tareas físicas, sino que también aprenden, analizan información y toman decisiones. La discusión, por lo tanto, no se limita a la tecnología en sí misma, sino a la capacidad de la sociedad para anticipar y gestionar sus efectos.

Mientras el desarrollo tecnológico continúa acelerándose, los debates sobre reconversión laboral, renta básica universal o nuevas formas de organización económica avanzan a una velocidad considerablemente menor. La presión por innovar parece responder a una lógica de competencia permanente. Empresas, países y mercados enfrentan incentivos constantes para desarrollar nuevas tecnologías , aun cuando las consecuencias sociales de esos cambios todavía no estén completamente comprendidas.

El desafío de una sociedad cada vez más longeva

Una situación similar puede observarse en el ámbito de la salud y la longevidad. La investigación científica destina recursos crecientes a prolongar la expectativa de vida, retrasar el envejecimiento y desarrollar tratamientos que permitan extender la supervivencia humana durante más años. Al mismo tiempo, numerosos sistemas sanitarios enfrentan dificultades para atender la demanda actual, los sistemas previsionales muestran problemas de sostenibilidad y muchas familias encuentran cada vez más complejo acompañar y cuidar a los adultos mayores.

La capacidad técnica para extender la vida avanza más rápido que la capacidad social para garantizar condiciones dignas durante esos años adicionales. La medicina moderna puede prolongar la existencia de una persona durante períodos impensados décadas atrás. Sin embargo, esa posibilidad no siempre viene acompañada por mejores condiciones económicas, acceso oportuno a la salud, redes de contención o vínculos humanos que permitan sostener una buena calidad de vida. En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto prolongar la vida constituye un avance si no existe una estrategia clara para asegurar su bienestar?

IA22 La capacidad técnica para extender la vida avanza más rápido que la capacidad social para garantizar condiciones dignas durante esos años adicionales. Archivo.

Las contradicciones también aparecen en otros ámbitos

Mientras se multiplican los proyectos para explorar otros planetas o desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas, persisten problemas básicos vinculados al acceso a la alimentación, la vivienda y la salud. La brecha entre aquello que la humanidad es capaz de hacer y aquello que efectivamente logra resolver parece ampliarse. La cuestión de fondo no radica en rechazar la tecnología ni en cuestionar el conocimiento científico. Ambos han permitido mejorar la calidad de vida de millones de personas y resolver desafíos históricos. El interrogante apunta a otro lugar: la ausencia de un consenso colectivo sobre cuáles deberían ser las prioridades del desarrollo. La innovación suele medirse por la cantidad de patentes, el crecimiento económico o la velocidad de adopción de nuevas herramientas. Sin embargo, cada vez más voces plantean la necesidad de incorporar otros indicadores vinculados al bienestar, la inclusión social y la reducción del sufrimiento humano.

Repensar el significado del progreso

La discusión sobre el progreso no parece centrarse únicamente en cuánto puede avanzar la tecnología, sino en para qué se la desarrolla. Una inteligencia artificial orientada a mejorar la calidad de vida de las personas no necesariamente es la misma que aquella diseñada exclusivamente para reducir costos laborales. Del mismo modo, una medicina enfocada en prevenir enfermedades y aliviar el sufrimiento puede diferir de otra concentrada únicamente en extender la vida biológica. En este escenario, algunos especialistas proponen recuperar una pregunta que suele quedar relegada por la urgencia de innovar: qué tipo de sociedad se busca construir.

La posibilidad de desacelerar ciertos procesos para debatir sus consecuencias, planificar su implementación y establecer prioridades compartidas aparece como una alternativa frente a una dinámica que parece avanzar por inercia. Quizás el principal desafío de esta época no sea desarrollar más tecnología, sino decidir colectivamente qué hacer con ella. Porque el progreso, lejos de ser una fuerza inevitable, continúa siendo una decisión humana. Y toda decisión requiere un rumbo.

* Pablo Ruda, CEO BDG Buenos Aires