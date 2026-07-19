La frase de Edgar Allan Poe escrita hace casi 200 años que sigue teniendo sentido hoy

Edgar Allan Poe dejó una frase que parece escrita para este tiempo: "No tengo fe en la perfección humana. El hombre es ahora más activo, pero no más feliz ni más inteligente de lo que lo fuera hace 6000 años". La reflexión cuestiona una idea muy instalada: creer que moverse más, producir más o estar siempre ocupado equivale necesariamente a vivir mejor.

La frase tiene más de un siglo y medio, pero suena cercana. Hoy sobran herramientas para comunicarse, trabajar, informarse y resolver tareas en menos tiempo. Sin embargo, esa actividad permanente no siempre se traduce en mayor calma, mayor claridad o una felicidad más profunda.

Poe no hablaba desde la comodidad de una mirada optimista sobre el progreso . Su obra literaria exploró zonas oscuras de la mente humana, el miedo, la obsesión, la pérdida y la fragilidad. Por eso, cuando pone en duda la perfección humana, no apunta solo contra una época, sino contra una ilusión que se repite: pensar que avanzar técnicamente vuelve mejores a las personas.

La frase apareció en una carta de 1844, en la que Poe discutía la idea de que el ser humano avanzaba hacia una forma de perfección. Su respuesta fue tajante. Para él, el hombre podía ser más activo que antes, pero no necesariamente más sabio ni más feliz.

La palabra “activo” tiene hoy un peso especial. Estar activo puede significar trabajar muchas horas, responder mensajes, cumplir tareas, moverse de un lado a otro o vivir pendiente de lo que ocurre en una pantalla. La actividad se volvió una señal de eficiencia, pero también puede esconder cansancio.

En ese punto, la frase de Poe abre una pregunta incómoda: qué se gana realmente cuando todo se acelera. Una persona puede hacer muchas cosas durante el día y, aun así, terminar con la sensación de no haber vivido nada con profundidad.

La reflexión no rechaza el progreso ni propone volver al pasado. La cuestión es otra. Poe separa dos ideas que suelen confundirse: la cantidad de movimiento y la calidad de la vida interior. Hacer más no siempre significa entender más. Llegar más rápido no siempre significa llegar mejor.

Esa diferencia se nota en la vida cotidiana. Hay días llenos de obligaciones que dejan poco espacio para pensar, descansar o disfrutar. También hay rutinas que parecen productivas desde afuera, pero que por dentro pueden sentirse vacías.

La vigencia de una frase premonitoria

La vigencia de Poe está en que su frase no envejeció. Al contrario, parece haber encontrado un nuevo sentido en una época marcada por el apuro, la hiperconexión y la necesidad de demostrar rendimiento todo el tiempo.

Ser más activos que antes no impidió que muchas personas se sintieran agotadas, distraídas o desconectadas de lo importante. La tecnología multiplicó posibilidades, pero también trajo nuevas formas de ansiedad, comparación y dependencia.

Por eso la frase no funciona solo como una crítica al mundo moderno. También puede leerse como una invitación personal. Tal vez la pregunta no sea cuántas cosas se hacen en un día, sino cuáles de esas cosas realmente valen la energía que consumen.