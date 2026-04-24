La inteligencia artificial redefine el empleo: cómo impacta en la demanda laboral

En medio del avance de la inteligencia artificial y los cambios en el mundo laboral, un nuevo informe del think tank Insight 21, de la Universidad Siglo 21 , expone un escenario de transformación profunda con señales mixtas para el empleo en Argentina.

El estudio, basado en 400 empresas de distintos sectores del país, indica que el 39,3% proyecta aumentar su dotación de personal en los próximos tres años, mientras que un 37% espera mantenerla. Sin embargo, el crecimiento no es uniforme: en compañías de gran tamaño, más de un tercio anticipa recortes vinculados a la automatización.

El informe plantea que el trabajo atraviesa una nueva etapa marcada por la convivencia entre personas y sistemas inteligentes, lo que da lugar a modelos híbridos y a la aparición de los llamados “empleados digitales”.

Según explicó Andrés Pallaro, director del Observatorio del Futuro, se trata de una transformación que redefine no solo las tareas, sino el concepto mismo de empleo. En ese marco, destacó que la generación de nuevos roles dependerá de la capacidad de construir inteligencia colectiva dentro de las organizaciones.

Uno de los puntos más críticos del relevamiento es la brecha entre la adopción tecnológica y la gestión del capital humano. El 64% de las empresas admite no haber iniciado estrategias claras para integrar la inteligencia artificial en sus procesos laborales.

A esto se suma la escasez de espacios de diálogo: apenas el 8,3% cuenta con instancias formales para abordar estos cambios, mientras que un 25% lo hace de manera ocasional. Esta falta de planificación impacta directamente en el clima interno, donde predominan la incertidumbre y la confusión.

El informe también advierte que en un 14,3% de los casos el miedo es la emoción dominante entre los trabajadores, y que más de un 20% de los líderes no logra identificar con precisión el estado emocional de sus equipos.

La comunicación, clave para el futuro del trabajo

El relevamiento subraya que las empresas que promueven espacios de conversación y participación logran revertir estas tensiones: en esos casos, el entusiasmo por las nuevas tecnologías alcanza el 48,5%.

En este contexto, Insight 21 plantea que la transformación digital no puede limitarse a la incorporación de herramientas, sino que requiere un cambio cultural profundo. La gestión del talento, la comunicación interna y el liderazgo aparecen como factores decisivos para que la inteligencia artificial deje de percibirse como una amenaza y se convierta en una oportunidad.

El desafío, concluye el informe, será construir organizaciones capaces de integrar tecnología y capital humano de manera estratégica, potenciando tanto la productividad como el desarrollo de las personas.