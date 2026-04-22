Cuánto creció el uso de la inteligencia artificial entre los trabajadores argentinos

El 57% de las personas trabajadoras en Argentina utiliza inteligencia artificial en sus tareas diarias, un aumento de 2 puntos porcentuales respecto a 2025, cuando el 55% afirmaba usarla.

En la comparación regional, Perú lidera el uso de Inteligencia Artificial en el trabajo, con el 65% de las personas trabajadoras que la incorporan en sus actividades. Le sigue Chile con el 61%. Por debajo del promedio de estos países se encuentran Ecuador, donde el 45% la emplea; y Panamá, que registra el menor porcentaje de adopción en la región, con el 44%, según la nueva versión del estudio IA en el trabajo de Bumeran, la app especializada en empleo de Latinoamérica, en Argentina.

En línea con esta tendencia, el 99% de los talentos la considera útil o muy útil y sólo el 1% tiene una opinión negativa. La tendencia positiva aumentó un punto porcentual con respecto al 2025, cuando el 98% la consideraba útil o muy útil.

“El estudio sugiere que la inteligencia artificial está cada vez más integrada en el mundo del trabajo. En comparación con el año pasado, el uso de IA por parte de los talentos aumentó un 2%, un crecimiento que, aunque es moderado, refuerza una tendencia sostenida. Además el 99% de los usuarios la percibe como una herramienta útil, lo que demuestra que la IA no solo es un recurso cotidiano, sino que cuenta con una validación positiva por parte de los profesionales”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

IA en el trabajo es un estudio de Bumeran en el que participaron 2127 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora cómo se incorpora el uso de la inteligencia artificial a las tareas diarias de los talentos en general y de profesionales de Recursos Humanos en particular, cuáles son sus desafíos y cuáles sus beneficios.

En Argentina, si se analizan las respuestas teniendo en cuenta el género, el 51% de quienes manifestaron utilizar IA en el trabajo se identifican como varones cis; el 41% como mujeres cis y el 8% con otro género.

En cuanto al sector en el que se desempeñan, el 16% de los que utilizan inteligencia artificial en sus actividades pertenecen al área de Administración y Finanzas; el 14% a Otras áreas; otro 14% a Comercial; el 13% a Tecnología y Sistemas; y otro 13% a Marketing y Comunicación.

Respecto a la edad, el 60% de quienes utilizan inteligencia artificial en el trabajo tienen entre 31 y 50 años; el 29% tiene 51 o más; y el 11% se encuentra en el rango de 18 a 30 años.

Sobre los beneficios de utilizar IA en el trabajo, el 61% de las personas trabajadoras considera que agiliza tareas; el 60% menciona que ahorra tiempo; el 48% que facilita el acceso rápido a la información; el 42% que automatiza tareas repetitivas; y el 39% que optimiza procesos.

El 55% señala como principal reto no depender completamente de la IA; el 45% destaca la importancia de mantener el criterio humano en las tareas; el 39% menciona que los equipos comprendan y sepan cómo utilizar la IA; y el 38% se preocupa por la seguridad de los datos.

La dependencia respecto a la IA (49%); los errores por falta de información (49%); la pérdida de puestos laborales (41%); y la falta de empatía e intuición humana (38%).

Por su parte, quienes manifestaron no incorporar IA en el trabajo, expresaron que no lo hicieron porque: desconocen cómo usarla (29%); porque les gusta hacer su trabajo sin ayuda inteligencia artificial (28%); no consideran que sea necesario (22%); y en sus organizaciones no se los permiten (17%).