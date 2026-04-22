México cambiará de DT pase lo que pase en el Mundial: el futuro técnico ganó dos Champions con Messi

La Selección de México tendrá un nuevo entrenador después del Mundial 2026. Se trata de un ídolo histórico del fútbol azteca que fue compañero de Messi.

Faltan apenas 50 días para el Mundial 2026 y los países participantes ya comienzan a palpitar lo que es el campeonato más importante y anhelado de todos. La Selección de México, una de las anfitrionas, quiere hacer valer su localía y se ilusiona con volver a superar la barrera de octavos de final después de 40 años sin lograrlo.

Tras el rotundo fracaso en Qatar 2022 bajo las órdenes del Tata Martino, en la que fueron eliminados en fase de grupos, y los malos pasos posteriores de Diego Cocca y Jaime Lozano, en 2024 asumió la dirección técnica Javier Aguirre. Pero le vaya como le vaya en la Copa del Mundo, no continuará luego de la misma y ya está definido quién lo reemplazará.

Rafa Márquez será el DT de México luego del Mundial 2026 Rafa Márquez Selección de México Rafa Márquez actualmente es ayudante de Javier Aguirre en México. @miseleccionmx Se trata de Rafa Márquez, quien actualmente se desempeña como ayudante de campo de la Tri y que escalará el último peldaño y tomará el bastón de mando a partir de julio. Es una decisión que ya se sabía de antemano y que fue oficializada en las últimas horas por la Federación Mexicana, como una forma de continuar con el proyecto comenzado dos años atrás.

El exdefensor es un ícono del seleccionado azteca y ostenta el honor de ser el jugador que más veces vistió su camiseta a lo largo de la historia con un total de 148 presencias entre 1997 y 2018. En ese período llegó a jugar un total de 5 Mundiales. En cuanto a su trayectoria como DT, trabajó en las categorías formativas del Real Alcalá de España entre 2020 y 2021 y del Barcelona entre 2022 y 2024.

Messi Rafa Marques Barcelona Rafa Márquez y Messi jugaron juntos en Barcelona entre 2004 a 2010. Archivo