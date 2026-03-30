Hinchas mexicanos cargaron a su selección gritando "ole" cuando la tocaba Portugal: la reacción de Rafa Márquez

La Selección de México empató 0-0 ante Portugal en el Estadio Azteca, pero hubo un llamativo momento protagonizado por el público local.

México y Portugal empataron en el Azteca y los hinchas locales reprobaron a su selección.

La vuelta de la Selección de México al reinaugurado Estadio Azteca, en el inicio de la fecha FIFA, prometía ser una fiesta. Sin embargo, el 0-0 ante Portugal dejó un sabor amargo que rápidamente se trasladó de la cancha a las tribunas.

Más allá de haber enfrentado a uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo, los hinchas mexicanos volvieron a distanciarse del combinado nacional dirigido por Javier Aguirre. La mala actuación de los aztecas y el dominio absoluto de los lusos en el partido hizo estallar al público local, a tal punto de que ya sobre el final del partido, cuando el reloj marcaba el minuto 90, sucedió lo impensado.

Con Portugal moviendo la pelota de lado a lado, los propios hinchas mexicanos comenzaron a cantar el clásico “ole”, pero contra su propia selección. Una escena tan insólita como humillante que reflejó el fastidio generalizado en el Azteca, que había cerrado sus puertas en 2024 con el fin de ponerlo a tono para la cita mundialista.

No lo podía creer: la reacción de Rafa Marquez al "ole" de los hinchas mexicanos En ese momento, las cámaras no tardaron en apuntar a Rafa Márquez, leyenda del fútbol mexicano y actual integrante del cuerpo técnico. Su reacción, claro, fue inmediata: negó con la cabeza, visiblemente molesto y sin poder disimular su incomodidad por lo que estaba viviendo.