Tremendo rumor en Boca: ¿vende al Changuito Zeballos y compra a Sebastián Villa?

Si bien hay gestiones por su renovación, no se descarta que Zeballos pegue el salto a Europa a mitad de año. Ahí es donde aparece el nombre del colombiano.

El nombre de Sebastián Villa vuelve a sonar en Boca y divide al mundo xeneize. Riquelme siempre lo elogió. ¿Se dará el regreso?

En Boca hay un tema que empieza a tomar cada vez más fuerza y sigue rodeado de incertidumbre: la renovación de Exequiel Zeballos. El extremo de 23 años, la carta más desequilibrante que tiene hoy en día el plantel xeneize, tiene contrato hasta diciembre de 2026 y la dirigencia ya inició gestiones para extender su vínculo.

Zeballos, entre las charlas por su renovación a su posible salida en junio En ese contexto, en las oficinas de Brandsen 805 comenzaron las charlas con su entorno y hay optimismo en que la negociación pueda llegar a buen puerto sin muchos obstáculos de por medio. Sin embargo, el Napoli volvió a posar los ojos en el Changuito y tendría pensado avanzar formalmente en junio.

¿Boca va por Sebastián Villa para reemplazarlo? Frente a esa posibilidad, empezó a tomar fuerza una alternativa inesperada. Según contó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Continental, si la venta se concreta, el club podría ir en busca de Sebastián Villa como reemplazante ideal. Hoy en Independiente Rivadavia, el colombiano es una de las figuras y su ida de Mendoza no sería para nada sencilla.

Sebastián Villa está a un paso de la Lepra. Foto: Boca Juniors Oficial A mediados de 2023, en medio de su causa judicial, Boca apartó al colombiano y este se consideró en libertad de acción. Foto: Boca Juniors Oficial. Por un lado, la Lepra no lo dejaría salir fácilmente y ya fijó una cotización elevada que frenó su salida en el último mercado (lo buscó River y no prosperó). Por otro, aparece un obstáculo aún más delicado: el conflicto legal que el futbolista mantiene con Boca desde su salida en 2023, tras haber sido apartado del plantel luego de una causa judicial que derivó en su posterior absolución.