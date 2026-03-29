El palazo de un histórico exarquero sudamericano a la Selección argentina por los amistosos

El venezolano Rafael Dudamel criticó los partidos que organizó la Selección argentina en la fecha FIFA de marzo, en contraste con Colombia, que enfrentó a Francia y Croacia.

Con un flojo desempeño, la Selección argentina viene de vencer 2-1 a Mauritania en su primer amistoso de marzo y ahora jugará contra Zambia el martes, nuevamente en la Bombonera. Estos duelos, muy por debajo del nivel al que debería apuntar un equipo campeón del mundo, no dejan de generar críticas tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.

Es que mientras la Scaloneta planificó de improviso dos partidos contra combinados muy inferiores que no estuvieron ni cerca siquiera de clasificar al Mundial, otros países de la región organizaron choques contra rivales de fuste que realmente sirven para medir en dónde están parados. Un ejemplo es la Selección de Colombia.

Rafael Dudamel apuntó contra los amistosos de Argentina Rafael Dudamel apuntó contra los amistosos de Argentina Los Cafeteros se midieron en esta fecha FIFA contra Croacia y Francia, aunque no tuvieron muchas suerte. El jueves cayeron 2-1 contra el equipo balcánico, mientras que este domingo fueron superados categóricamente por los galos, que con un once plagado de suplentes, se impusieron 3-1.

Tras este duro golpazo que recibió la nación tricolor, Rafael Dudamel, histórico exarquero y DT venezolano que estaba comentado el partido en televisión, trató de rescatar a los dirigidos por Néstor Lorenzo: "Dentro de todo lo deslucido que pudo ser el juego de Colombia ante Croacia y Francia, hay que resaltar también la valentía de la planificación para el Mundial de jugar contra estos dos rivales", comenzó su alocución.