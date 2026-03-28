La queja de Dibu Martínez por el nivel de los amistosos de Argentina antes del Mundial: "No sabemos si tenemos un nivel top 10"

Tras el pobre 2-1 ante Mauritania, Emiliano Martínez no corrió el foco del rendimiento de la Selección y expresó su preocupación de cara a la Copa del Mundo.

En una jornada difícil para la Selección argentina, donde no pudo imponerse con autoridad ante Mauritania en la Bombonera, Emiliano Martínez fue uno de los que encaró el post partido con crudeza. Fiel al estilo que lo caracteriza, el Dibu no ocultó su bronca por el resultado corto y, sobre todo, por la preocupante actuación del equipo.

“Para representar a la Selección tenemos que competir mejor”, dijo el 23 en zona mixta, para luego agregar: “Nos llegaron demasiado. Ellos se jugaron la vida, pero hay que tener un poquito más de corazón”. Lejos de echarse para atrás, el arquero del Aston Vila hiló fino en los últimos amistosos de la Scaloneta, la gran mayoría -por no decir todos- con rivales de muy poca jerarquía- y puso el grito en el cielo por cómo puede llegar a repercutir eso en la Copa del Mundo.

La preocupación del Dibu Martínez de cara al Mundial 2026 "Fuimos al Mundial pasado sin competencia, pero nos habíamos testeado con Italia en la Finalissima y vimos que podíamos. Ahora no sabemos si tenemos nivel top 10 del mundo para competir. Nos sirve para demostrar que nos falta un poco más de sangre", disparó el marplatense, sin pelos en la lengua.

La fuerte queja de Dibu Martínez tras el amistoso ante Mauritania, pensando en la Copa del Mundo. La fuerte queja de Dibu Martínez tras el amistoso ante Mauritania, pensando en la Copa del Mundo. Video X: @@pablobrunetto Incluso, al recordar la Finalissima que no se jugó ante España, Martínez lanzó una frase que rápidamente hizo ruido: "Menos mal, ja, si jugamos así", en referencia al pobre 2-1 frente a un elenco africano que está 115° en el ranking FIFA. Además, remarcó que fue una de las peores presentaciones del ciclo Scaloni: “Bastante flojo. Fue uno de los partidos que peor jugamos siendo un amistoso”.