Video insólito: jugadores de Mauritania se pelearon en el vestuario por las camisetas de Argentina

Tras el pitazo final, los futbolistas de Mauritania protagonizaron una particular escena en la zona de vestuarios. ¿Quién se llevó la 10 de Messi?

El plantel de Mauritania no quería quedarse sin su camiseta albiceleste tras el histórico partido en la Bombonera.

La noche en la Bombonera dejó mucho más que una victoria -pobre, pero victoria al fin- para la Selección argentina. Del otro lado, Mauritania vivió una experiencia única que terminó en una escena tan insólita como viral: una “pelea” en el vestuario por las camisetas albicelestes.

El partido ya había sido especial desde el arranque para los africanos. A pesar de la derrota, el equipo se dio el gusto de marcar un gol histórico que coronó el 2-1 en el resultado y competir con dignidad de igual a igual, algo que celebraron como un logro enorme.

Mauritania y una noche soñada en la Bombonera ante la Selección argentina Tras el pitazo final, la emoción se trasladó al campo de juego. Varios jugadores mauritanos fueron directo a buscar a Lionel Messi para sacarse fotos, intercambiar palabras y, si había suerte, llevarse su camiseta. El capitán argentino, como suele pasar, fue el más buscado de la noche.

Después de ese primer contacto, los visitantes también se dieron el gusto de festejar frente a la popular de la cancha de Boca, con la 12 de fondo. Con gestos y sonrisas, compartieron un momento con los hinchas argentinos, en una postal que reflejó lo que significó el partido soñado para ellos.

Los africanos, enloquecidos por las camisetas albicelestes Sin embargo, lo más llamativo ocurrió minutos más tarde, ya en la intimidad del vestuario. Allí, varios futbolistas de Mauritania protagonizaron una especie de disputa amistosa por las camisetas argentinas. Entre risas y forcejeos, cada uno intentó asegurarse un recuerdo del duelo ante los campeones del mundo.