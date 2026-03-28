Preocupante dato: la importante estadística en la que la Selección argentina perdió ante Mauritania

A pesar del triunfo por 2-1 en la Bombonera, la Selección argentina perdió contra el combinado africano en una estadística clave.

El 2-0 del primer tiempo hacía imaginar una goleada cómoda de la Selección argentina frente a Selección de Mauritania en la Bombonera, sobre todo con el ingreso de Lionel Messi desde el banco. Sin embargo, el complemento mostró una versión muy distinta del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que perdió intensidad y terminó sufriendo más de la cuenta hasta el descuento final de los africanos.

El gol llegó a través de Jordan Lefort, un defensor francés de 32 años nacionalizado mauritano, que aprovechó una pelota suelta tras varias oportunidades fallidas de despeje por parte de la defensa local y dejó sin valla invicta al Dibu Martínez.

La importante estadística en la que la Selección argentina perdió ante Mauritania Más allá del resultado, lo que realmente sorprendió fue el desarrollo del segundo tiempo. Mauritania elevó su posesión al 41% —muy por encima del 30% que había tenido en la primera mitad— y superó claramente a Argentina en remates al arco, con ocho intentos contra apenas uno del conjunto local (11 a 7 a favor de los africanos si contamos todo el partido).

Lionel Messi vs Mauritania Mauritania pateó 8 veces al arco en el ST mientras que Argentina solo una. FotoBaires El dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el contexto del rival, que fue confirmado a último momento para este amistoso y que cuenta con futbolistas sin experiencia en el fútbol argentino. Aun así, logró incomodar a uno de los campeones del mundo y sostener un rendimiento competitivo.