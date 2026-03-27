Con solo 45 minutos de Messi, Argentina le ganó 2-1 a Mauritania en un discreto amistoso en la Bombonera

Con apenas 45 minutos de Lionel Messi , quien estuvo en el banco de suplentes e ingresó para jugar el complemento, la Selección argentina venció 2-1 a Mauritania , en un discreto primer amistoso de esta doble fecha FIFA antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los goles de la Selección los hicieron Enzo Fernández y Nicolás Paz, ambos en el primer tiempo, mientras que en el último minuto Jorndan Lefort descontó para los africanos.

Enzo Fernández abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo, al definir muy bien luego de un gran buscapié del lateral Nahuel Molina.

El reemplazante de Lionel Messi , Nico Paz, anotó el 2-0 para la Selección argentina a los 32 minutos del primer tiempo con un muy buen tiro libre.

El gol de Enzo Fernández para el 1-0 de Argentina

El gol de Enzo Fernández para el 1-0 de Argentina

Golazo de Nico Paz de tiro libre para el 2-0 sobre Mauritania

Golazo de Nico Paz de tiro libre para el 2-0 sobre Mauritania

A pesar del ingreso de Lionel Messi en el inicio del segundo tiempo, la producción de la Selección fue muy pobre. De hecho, el conjunto africano tuvo varias aproximaciones que podrían haberse transformado en el descuento de la débil Mauritania.

Hay un dato que pinta lo que fue el trámite del complemento: la visita pateó al arco tres veces más que Argentina: 10 contra 7.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Argentina vs Mauritania