Denunciaron a la AFA y a Vaporesso por una campaña con vapeadores y figuras de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y la empresa Vaporesso fueron denunciadas ante el Ministerio de Salud de la Nación por una campaña publicitaria de vapeadores con imágenes de Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández .

La presentación fue realizada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), junto a otras organizaciones vinculadas a la salud y al control del tabaco, luego de que trascendiera el acuerdo comercial entre la empresa y la Selección argentina, revelado por Chequeado.

El sitio oficial de la compañía Vaporesso continúa mostrando la imagen de los jugadores de la Selección y su acuerdo con la AFA.

Según indicaron las entidades, la campaña “Move Beyond Ordinary” viola la Ley Nacional de Control del Tabaco (26.687), que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos con nicotina en medios, plataformas digitales y eventos públicos.

La denuncia solicita la suspensión inmediata de la campaña, la eliminación de contenidos digitales, la rescisión del vínculo comercial entre la AFA y Vaporesso y la aplicación de sanciones.

Qué cuestionan las organizaciones a la AFA

El acuerdo convirtió a Vaporesso en sponsor regional de la Selección argentina. La campaña incluyó publicaciones en redes sociales, videos promocionales, sorteos de camisetas y concursos vinculados al Mundial 2026.

Las organizaciones denunciantes señalaron que el uso de figuras deportivas de alto impacto y símbolos asociados a la Selección campeona del mundo apunta especialmente a adolescentes y jóvenes.

Además, remarcaron que la publicidad de vapeadores continúa prohibida en Argentina, incluso después de la reciente habilitación para la comercialización de cigarrillos electrónicos.

Tras la repercusión del caso, la AFA eliminó de su sitio oficial referencias a Vaporesso y borró publicaciones vinculadas al patrocinio. Sin embargo, según las organizaciones, la campaña continúa activa en plataformas digitales de la empresa.

La advertencia sobre los riesgos para la salud

Las entidades también advirtieron sobre los efectos del consumo de cigarrillos electrónicos, especialmente entre menores de edad.

Indicaron que estos dispositivos contienen nicotina, una sustancia adictiva que puede afectar el desarrollo cerebral de adolescentes y jóvenes, además de provocar consecuencias respiratorias y cardiovasculares.

En ese marco, cuestionaron la falta de controles estatales sobre este tipo de campañas y alertaron sobre el crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos entre estudiantes secundarios en Argentina.