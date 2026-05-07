¿Quién era Jorge Piñeyro, el inspector de AFA que falleció en el Malvinas durante el partido de la Lepra?

Tenía 64 años, trabajaba para AFA y Conmebol y era una persona muy querida en el ambiente del fútbol argentino.

La histórica noche de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores quedó atravesada por una profunda tristeza. Mientras la Lepra celebraba su clasificación a los octavos de final tras empatar ante Fluminense, una noticia conmocionó al fútbol argentino: el fallecimiento de Jorge Guillermo Piñeyro, inspector de AFA que formaba parte del operativo en el estadio Malvinas Argentinas.

Piñeyro tenía 64 años y cumplía funciones operativas para la Asociación del Fútbol Argentino y también para la organización de Conmebol durante el encuentro internacional disputado en Mendoza. Según las primeras informaciones, sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la rampa principal de ingreso al estadio, debajo de la platea cubierta.

Personal médico y Bomberos Voluntarios lo asistieron rápidamente e intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, aunque lamentablemente falleció en el lugar.

Dentro del ambiente del fútbol, Piñeyro era un hombre muy reconocido. Durante años recorrió estadios de todo el país como inspector de AFA, trabajando en operativos y controles organizativos en distintas categorías del fútbol argentino.

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Incluso había participado en relevamientos de infraestructura deportiva para AFA y había destacado públicamente escenarios como el estadio La Pedrera de San Luis, al que definió tiempo atrás como “de estilo europeo y de primer nivel”.

Tras conocerse la noticia, la AFA publicó un mensaje oficial expresando sus condolencias. Desde la entidad encabezada por Claudio Tapia enviaron “un cálido abrazo a toda la familia” de Piñeyro.

Además, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de colegas, árbitros y trabajadores del fútbol que compartieron años de trabajo con él y lo recordaron como una excelente persona y un gran compañero.

La tragedia generó conmoción entre los trabajadores del operativo y terminó empañando una noche que, desde lo deportivo, quedará para siempre en la historia de Independiente Rivadavia.