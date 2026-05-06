Tragedia en el Malvinas: un inspector de la AFA murió durante el partido entre la Lepra y Fluminense

La víctima sufrió una descompensación mientras trabajaba en el operativo del partido de Copa Libertadores.

Operativo en el Malvinas por la muerte de un inspector de la AFA.

Un inspector de la AFA que formaba parte del operativo del partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense, por Copa Libertadores, falleció este miércoles por la noche en las inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas.

Según la primera información, el hombre se descompensó mientras se encontraba en la rampa principal de ingreso al estadio y fue asistido de inmediato en el lugar, aunque no lograron reanimarlo.

Tras el hecho, Policía Científica se hizo presente en el estadio, en medio de un operativo que se mantuvo con total hermetismo.

inspector afa2 Policía Científica se hizo presente en el Malvinas tras la muerte de un inspector de la AFA. ALF PONCE MERCADO/MDZ