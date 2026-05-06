Anabel Fernández Sagasti cargó contra el Gobierno por la reducción de Zona Fría: "Alerta Mendoza"

Anabel Fernández Sagasti cargó contra el gobierno de Javier Milei luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto de ley que redefine el mapa de la denominada Zona Fría , situación que afectará directamente a la provincia de Mendoza .

A través de un hilo en su cuenta oficial en la red social "X", la senadora nacional por Mendoza "alertó" que "no es un simple ajuste" y aseguró que el Gobierno nacional está "atacando el federalismo". " Las consecuencias: los mendocinos pagarán el déficit con frío y desesperación", expuso Fernández Sagasti.

Según expone la senadora kirchnerista, el nuevo esquema que plantea el Ejecutivo nacional pone en juego "400.000 hogares mendocinos". En esa línea, asevera que son "miles de familias y jubilados que hoy se ven obligados a elegir entre comer o calefaccionarse".

En esa línea, Fernández Sagasti apunta contra el Gobierno nacional, al que acusa de que pregona una eficiencia que "en realidad es una crueldad social sin precedentes". Cabe destacar que el proyecto del Ejecutivo plantea que la Zona Fría se reduzca sólo a la Puna, la Patagonia y a Malargüe. Hasta ahora, todo el territorio provincial era alcanzado por el beneficio.

Según el relato de la senadora, para Nación Mendoza es "un dibujo escondido en un Excel porteño". "En Malargüe, San Rafael, Alvear y el Valle de Uco, el frío no perdona, no se puede "ahorrar" gas cuando hay 10 grados bajo cero. Lo que el Gobierno llama "exceso", para nosotros es supervivencia", arremete Fernández Sagasti.

En su descargo, la senadora mendocina denuncia que el Gobierno incurre en una "trampa técnica", y asegura que con el nuevo esquema se pasa de un subsidio porcentual a una "Canasta Básica Energética". En esa línea, la legisladora dice que Nación "esconde un tarifazo encubierto que ignora la realidad térmica de nuestras zonas áridas".

Qué dice el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que redefine el mapa de los subsidios en las tarifas de gas. La iniciativa establece un retorno a los criterios vigentes antes de 2021. De esta manera, el subsidio por zona geográfica quedará limitado exclusivamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Para el resto del país, el beneficio se canalizará a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un programa creado por decreto a fines de 2025 que segmenta la asistencia según la capacidad socioeconómica de los hogares.

Según el Ejecutivo, la decisión responde a la necesidad de aplicar principios de equidad y responsabilidad fiscal, asegurando que los recursos públicos lleguen a quienes efectivamente no pueden afrontar el costo pleno del servicio.