La dura crítica de Anabel Fernández Sagasti al Gobierno por la reforma laboral

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti , cuestionó fuertemente al Gobierno durante su alocución en el debate por la reforma laboral. "Se arrodillaron ante todos los que decían que iban a combatir", afirmó en su discurso.

La legisladora fue una de las oradoras del extenso tratamiento del proyecto del Ejecutivo y aprovechó para cargar contra la propuesta. "Quiero denunciar la gran estafa que es esta legislación. A partir de esta ley los argentinos se pueden dar cuenta la gran estafa que es este gobierno", indicó.

"Se autoproclaman en una épica de valientes que enfrentan a la casta más poderosa de la Argentina. Con las modificaciones introducidas a esta ley, se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, de los bancos, ante la CGT y lo único que hacen es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores", lanzó Fernández Sagasti.

Asimismo, sostuvo que "se arrodillaron a todos los que decían que venían a combatir ¿A quién están protegiendo? ¿Qué pyme va a tomar a un trabajador porque les pueden dar vacaciones cada tres años en enero?", expresó al respecto de la reforma laboral.

"Son un fraude. Son un mamarracho y una estafa. La peor estafa, además de mentirles a sus militantes y a los legisladores de que se enfrentan con los poderosos". agregó la senadora.

Por otro lado, aseguró que la "estafa" también es semántica. "Se llama modernización laboral. Esto es lo que hizo el radicalismo la última vez que gobernó la Argentina y hoy vuelven a tropezar con la misma piedra. Todos los preceptos estaban en la "ley Banelco"", resaltó.

"No habla nada de lo que pasa en el mundo. La Inteligencia Artificial pasó de ser una interfaz de preguntas y respuestas y ya crea agentes que hace cosas reales en la vida real. ¿Qué dice esta ley de eso? Nada. ¿Qué vamos a hacer con toda la mano de obra que nos reemplace? La respuesta es: démosle vacaciones en cuotas a los laburantes. Creo que gran parte de la dirigencia política no nos estamos dando cuenta que estamos enfrente de la revolución tecnológica más grande de la historia", cerró Fernández Sagasti

El discurso completo de Anabel Fernández Sagasti