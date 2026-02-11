Reforma laboral: a último momento, el Gobierno lanzó un guiño a la CGT y volvió a modificar el proyecto

La reforma laboral finalmente no será tan hostil con la CGT. El Gobierno da marcha atrás con una de las modificaciones que anticipó Patricia Bullrich.

La CGT consiguió un nuevo guiño del Gobierno en la reforma laboral que La Libertad Avanza buscará aprobar en el Senado. Finalmente, no habrá un tope de dos años para la cuota solidaria que cobran los sindicatos a los trabajadores afiliados y no afiliados. Así lo confirmó a MDZ una fuente oficial que sigue de cerca las negociaciones.

La medida había sido anunciada el martes por Patricia Bullrich en una conferencia de prensa en la que presentó 28 cambios al proyecto. Sobre la cuota solidaria, también había señalado que tendría un tope del 2%. Ese punto ahora está en revisión.

La decisión de dar marcha atrás con lo anunciado por Bullrich se produjo luego de que los senadores por Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal pusieran en duda su apoyo a la reforma laboral. Además, el oficialismo mantuvo una comunicación fluida con la CGT, que también se ve beneficiada por esta modificación.

La buena relación entre el Gobierno y la CGT La relación entre la Casa Rosada y la CGT estuvo más que aceitada durante los meses de discusión de este proyecto. El oficialismo y los gremios mantuvieron conversaciones para evitar la conflictividad hacia dentro de cada uno de los sectores. Tanto fue así que llegado el día de la sesión, la central obrera evitó convocar a una huelga general y se limitó a una magra movilización.

La cuota solidaria nutre cada mes las cajas de los sindicatos: se trata de un porcentaje del salario bruto que se destina a las organizaciones gremiales para su administración. El Gobierno había amenazado con eliminarla, con el argumento de “terminar con los privilegios de la casta sindical”, pero durante las negociaciones dio varias idas y vueltas sobre este punto.