Reforma laboral: con sonrisas y pocos discursos, Patricia Bullrich empieza su festejo en el Senado

Sin demasiada prisa, sin teléfonos que ardan ni matemáticas forzadas, los senadores del oficialismo caminan por el Senado de la Nación. Saben que, al cierre de la jornada, se quedarán con la media sanción de la reforma laboral , una de las leyes más ambiciosas del gobierno de Javier Milei .

“Calculamos alrededor de 40 votos”, deslizó el ministro del Interior, Diego Santilli, al ingresar al despacho de Patricia Bullrich , en el primer piso del Palacio Legislativo. El artífice del acuerdo con gobernadores y senadores aliados, a diferencia de otras veces, también caminó con holgura por los pasillos de la Cámara alta.

La votación se dará cerca de la medianoche. Luego de la aprobación en general, se leerán las modificaciones al dictamen firmado en diciembre del año pasado. Se trata de 28 cambios que Bullrich anunció ayer en conferencia de prensa, con el apoyo del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), pero que se siguieron puliendo hasta última hora. Por el monitor de la exministra de Seguridad pasaron cuatro versiones finales del proyecto. Nadie descarta que las negociaciones y los cambios continúen durante toda la jornada.

Uno de los cambios que siguen negociando tiene que ver con la cuota solidaria. El miércoles Bullrich que finalmente no se eliminaba esta normativa que alimenta las cajas de los sindicatos, pero que iban a ser por dos años, con un tope de 2%. Hay un grupo de senadores de bloques provinciales, alineados a los sindicatos de sus provincias que insisten con subir ese tope y con eliminar directamente el límite de dos años. Este grupo lo encabeza el José María Cambia (Santa Cruz), que negocia su voto y el de su compañera de bloque Natalia Gadano (Santa Cruz).

El Gobierno hace cuentas y evalúa la posibilidad de modificar ese artículo, que sería un nuevo guiño al sindicalismo. Sin embargo, la ley no estaría en riesgo.

El Fondo de Asignación Laboral y el "salvavidas" del peronismo disidente

La votación más ajustada puede estar en el Título II, el que elimina las indemnizaciones y crea el Fondo de Asignación Laboral. “Puede salir más finito ese”, se sinceró. Sin embargo, en el oficialismo cuentan con una reserva de votos del bloque peronista Convicción Federal, dentro de Unión por la Patria, que podría funcionar como salvavidas para la Casa Rosada en caso de que haga falta.

La titular de esa bancada, Carolina Moisés (Jujuy), tiene una buena relación con Patricia Bullrich (CABA). Su enfrentamiento con el kirchnerismo —que le intervino el partido y le suspendió casi 400 afiliados al PJ local— también la aleja de José Mayans (Formosa).

La batalla de los discursos y el blindaje en las afueras del Congreso

El oficialismo cumplió con una de las reglas talladas en piedra del debate parlamentario: el que gana se queda con los votos; el que pierde, con los discursos. Así, Bullrich le cedió al peronismo el dominio discursivo del recinto. Solo tres oradores se anotaron por La Libertad Avanza, mientras que 19 pertenecen al bloque Justicialista que preside Mayans.

En los alrededores del Congreso, la calle levanta temperatura, con distintas columnas sindicales que avanzan por las avenidas Callao y Entre Ríos. Para ubicarse en las inmediaciones del Palacio Legislativo deben atravesar un sinuoso camino de vallas, más parecido a un laberinto que a un operativo de seguridad. Los manifestantes permanecen a más de 200 metros del Congreso y, esta vez, sus gritos no penetran los portales.