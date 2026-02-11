"Tienen que ir presos": Jorge Macri repudió los disturbios en la marcha por la reforma laboral
Jorge Macri repudió los destrozos, difundió un video de los ataques y pidió que los responsables “vayan presos”.
Este miércoles se vivió una fuerte marcha en los alrededores del Congreso a raíz del debate de la reforma laboral en el Senado, que luego terminó con disturbios entre varios de los manifestantes y miembros de la Policía Federal, y que terminó con heridos y detenidos. Donde ahora, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, opinó luego de los disturbios.
En medio de una manifestación que había iniciado sin muchos sobresaltos, con varias columnas gremialistas presentes, todo terminó con las autoridades reprimiendo después de ser atacadas con bombas Molotov y escombros, hechos que el jefe de Gobierno repudió: "El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención".
El mensaje de Jorge Macri tras los disturbios en la manifestación
Junto a su posteo en redes sociales, Macri posteó un video donde se observa a los manifestantes rompiendo las baldosas de las veredas para tirárselas a las autoridades.
"Destruir bienes públicos tiene que ser un delito. No alcanza con multas, tienen que ir presos", sentenció después de la desconcentración de la manifestación en el Congreso, donde se espera que haya un resultado cerca de la medianoche.