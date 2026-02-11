"Tienen que ir presos": Jorge Macri repudió los disturbios en la marcha por la reforma laboral

Jorge Macri repudió los destrozos, difundió un video de los ataques y pidió que los responsables “vayan presos”.

El Jefe de Gobierno repudió los hechos en el Congreso durante la manifestación.

Este miércoles se vivió una fuerte marcha en los alrededores del Congreso a raíz del debate de la reforma laboral en el Senado, que luego terminó con disturbios entre varios de los manifestantes y miembros de la Policía Federal, y que terminó con heridos y detenidos. Donde ahora, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, opinó luego de los disturbios.

En medio de una manifestación que había iniciado sin muchos sobresaltos, con varias columnas gremialistas presentes, todo terminó con las autoridades reprimiendo después de ser atacadas con bombas Molotov y escombros, hechos que el jefe de Gobierno repudió: "El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención".

El video que compartió Jorge Macri en redes sociales X (@jorgemacri) El mensaje de Jorge Macri tras los disturbios en la manifestación Junto a su posteo en redes sociales, Macri posteó un video donde se observa a los manifestantes rompiendo las baldosas de las veredas para tirárselas a las autoridades.