Paso a paso: cómo pagar la patente en CABA tras el error de la AGIP y qué hago si ya la aboné

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pidió a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que no paguen la patente 2026 luego de que la Agip emitiera las boletas con fuertes aumentos por un error. Ante esto, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos explicó cómo abonarlas y qué pasa en los casos que ya pagaron.

Cabe mencionar que el organismo dispuso la suspensión de la emisión vigente de patentes y la reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3 y de la cuota anual del 2026, para que se aplique un tope equivalente a la inflación acumulada de 2025. En ese sentido, el porcentaje informado por el IPCBA corresponde al 31,8%.

Es por esto que la Agip dio de baja las boletas actuales en su sitio web y también en el homebanking. De este modo, no se realizarán débitos automáticos.

Cabe destacar que solamente se emitirán de manera digital. Por lo tanto, quienes necesiten asistencia para descargar las boletas o abonarlas, pueden consultar en https://autogestion.agip.gob.ar/cuit/infoagip .

¿Cuándo vence la patente 2026 en la Ciudad de Buenos Aires?

Luego de este error de emisión, se actualizó la fecha de vencimiento. La primera cuota y el pago anual podrán abonarse hasta el 27 de febrero, sin perder el beneficio por pago a término ni el descuento por buen contribuyente. Esto aplica para todas las terminaciones y modalidades de pago.

¿Qué pasa si ya pagué la patente en CABA?

Desde Agip explicaron que, quienes ya hayan pagado la patente con el aumento erróneo, "deben ignorar la nueva boleta reliquidada y no deberán realizar ningún trámite adicional".