Jorge Macri pidió no pagar las patentes 2026 por errores que generaron fuertes aumentos

El jefe de Gobierno porteño reconoció fallas en el sistema de liquidación de la AGIP y anunció que esta semana saldrá la versión corregida.

Jorge Macri solicitó este martes a los vecinos porteños que no abonen las patentes automotor correspondientes a 2026 hasta que se corrijan los errores detectados en el sistema de liquidación del tributo. Esto ocurre luego de que numerosos contribuyentes recibieran boletas con incrementos que superan el 100%.

¿Qué pasó con las patentes en la Ciudad de Buenos Aires? "Hubo un error en la AGIP al utilizar una valuación diferente y algunos modelos se fueron más de un 100% arriba y ese nunca fue el espíritu de lo que se aprobó", reconoció Macri en declaraciones realizadas al canal LN+.

El mandatario porteño explicó que el problema se originó en la valuación fiscal que se utilizó para calcular las patentes, lo que provocó aumentos desproporcionados en ciertos modelos de vehículos.

¿Cuándo estarán las patentes corregidas? La administración porteña ya trabaja en la corrección de los errores detectados. Macri fue contundente en su pedido a los contribuyentes: "A los vecinos: no las paguen. En el marco de esta semana ya sale la nueva versión electrónica y después llegará, si hace falta, la versión impresa a quienes la pidan".