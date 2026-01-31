Fuerte cruce entre el Gobierno nacional y CABA por el ranking de las patentes más caras

Un informe nacional puso a CABA como uno de los distritos con las patentes más caras, pero la Ciudad lo desmintió y habló de tasas promedio.

El Ministerio de Justicia de la Nación aseguró que el distrito que cobra más caro las patentes sería el de CABA.

La entrada en vigencia de una nueva tabla de valuación para automotores y motos abrió una fuerte controversia entre el Gobierno nacional y la administración porteña por el costo de las patentes. Un informe oficial ubicó a la Ciudad de Buenos Aires entre las jurisdicciones más caras del país, algo que fue rechazado de plano desde el gobierno de CABA.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación difundieron un ranking con las provincias y distritos donde más caro resultaría inscribir un vehículo 0 km, al remarcar que cada jurisdicción define su propia alícuota. En ese esquema, CABA apareció en el primer lugar.

La respuesta del Gobierno porteño no tardó en llegar. A través de sus canales oficiales, negó los valores atribuidos y aseguró que la alícuota promedio ponderada en la Ciudad ronda el 2,5%, muy por debajo del porcentaje señalado por la Nación.

CABA cruzó al Ministerio de Justicia de la Nación De acuerdo al relevamiento de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), en CABA la alícuota podía trepar hasta cerca del 6%, seguida por la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego, con tasas inferiores.

Desde el Ministerio de Justicia defendieron la nueva tabla de valuación al sostener que se elaboró con valores reales de mercado y sin distorsiones, y cuestionaron a los distritos que optaron por mantener esquemas más costosos. Incluso, señalaron a la CABA como ejemplo de una valuación que perjudicaría a los contribuyentes.