Uber, DiDi y Cabify: qué cambia en CABA tras el nuevo fallo de la Justicia

La Justicia porteña dictó un fallo que impone nuevas exigencias para los conductores de apps como Uber , DiDi y Cabify . La medida obliga a contar con licencia profesional y seguros especiales, acercando las condiciones de estas plataformas a las que ya cumplen taxis y remises en CABA .

La Justicia de CABA dictó cambios clave para las aplicaciones de viajes, como Uber.

La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, en una causa impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis.

Hasta ahora, las plataformas sostenían que funcionaban como un servicio de transporte privado y que no debían ajustarse a las normas del transporte público. Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo y consideró que la actividad implica el traslado de pasajeros a cambio de dinero, por lo que puede quedar alcanzada por el Código de Tránsito y Transporte porteño.

Con este criterio, la Justicia determinó que, mientras no exista una regulación específica, los conductores de apps deberán cumplir requisitos similares a los de taxis y remises.

Los nuevos requisitos que deberán cumplir las apps de viaje

Según el fallo, quienes trabajen con estas plataformas tendrán que:

Contar con licencia de conducir profesional

Tener seguros específicos para transporte de pasajeros

Incorporar cobertura para pasajeros y conductores

Cumplir con responsabilidad civil obligatoria

Los jueces señalaron que no puede existir un “desequilibrio” entre taxis, remises y apps, ya que los primeros afrontan mayores controles, habilitaciones y costos regulatorios.

Qué pasará con Uber y los impuestos en CABA

Otro de los puntos clave del fallo apunta a la situación fiscal de las plataformas. La Justicia ordenó avanzar con procedimientos para reclamar el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al considerar que las empresas desarrollan actividad económica dentro de la Ciudad.

Además, cuestionó que el Gobierno porteño permitiera publicidad de Uber y otras apps en espacios públicos, como estaciones de subte o el sistema EcoBici, mientras al mismo tiempo calificaba la actividad como irregular.

Qué implica el fallo para taxis y remises

La resolución también impacta sobre el sistema de taxis. Mientras continúe la diferencia regulatoria entre ambos sectores, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrar ciertos aranceles administrativos vinculados a licencias y trámites del servicio.

El fallo representa uno de los avances judiciales más importantes sobre el funcionamiento de las apps de viaje en la Ciudad de Buenos Aires y podría abrir la puerta a nuevas regulaciones para el sector.