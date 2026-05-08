Qué significa "Dai Dai", la nueva canción de Shakira para el Mundial 2026

Shakira volvió a meterse de lleno en el clima mundialista tras su hit "Waka Waka" del 2010. La cantante colombiana anunció el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy. Conocé la historia detrás del nuevo himno del mundial.

Después de confirmar que tendrá su propio himno para la Copa del Mundo FIFA 2026, Shakira reveló un adelanto de “Dai Dai”, el tema que grabó junto a Burna Boy y que formará parte del álbum oficial del torneo.

Aunque la artista todavía no explicó oficialmente el significado del nombre, todo indica que “Dai Dai” hace referencia a una expresión vinculada al “vamos” o “dale”, una invitación a avanzar, celebrar y dejarse llevar por la energía de la canción.

En el fragmento que compartió en redes sociales, Shakira mezcla distintas expresiones en varios idiomas, como “dale” y “let’s go”, lo que refuerza la idea de un mensaje global pensado para acompañar la fiesta futbolera más importante del planeta.

Además, algunos fanáticos señalaron que “dai” es una palabra italiana que suele utilizarse como forma de aliento o motivación, algo similar a decir “vamos” o “dale” en español. Esa interpretación encaja con el espíritu festivo y motivador que suelen tener los himnos mundialistas.

Cómo suena “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026

El adelanto del videoclip también dejó escuchar parte del estilo musical del tema. La canción combina ritmos latinos, sonidos africanos y toques de champeta, un género muy popular en Cartagena, ciudad de origen de Shakira.

La canción de Shakira Shakira

Fiel a la fórmula de éxitos mundialistas como Waka Waka (This Time for Africa), el nuevo tema apuesta por frases cortas, coros fáciles de recordar y un ritmo pensado para sonar en estadios, festejos y redes sociales.

Una de las frases que se escucha en el teaser dice: “Descubriste ese día, que naciste aquí en este lugar, al que perteneces”, acompañada por los repetitivos “oe oe” y “dai dai” que buscan convertirse en el gran gancho del Mundial 2026.

Cuándo se estrena “Dai Dai”

La nueva canción de Shakira y Burna Boy estará disponible desde el 14 de mayo en plataformas digitales y también llegará junto a su videoclip oficial en los canales de la FIFA.

Con este lanzamiento, Shakira vuelve a ocupar el lugar que mejor le queda cada vez que hay Copa del Mundo: el de la artista capaz de convertir una canción en la banda sonora de todo un Mundial.