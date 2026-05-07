Shakira presentó la canción del Mundial 2026: escuchá el adelanto

Shakira volverá a ponerle música a un Mundial 2026 . La cantante colombiana anunció que “Dai Dai” será la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. La canción saldrá oficialmente el 14 de mayo.

El anuncio llegó con un video grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Allí, Shakira aparece vestida con una camiseta amarilla y un short azul, en una estética vinculada al fútbol y rodeada de bailarines, pelotas y referencias a distintas selecciones.

En las imágenes, la artista ingresa al campo de juego con la pelota Trionda, el balón oficial del Mundial 2026. Luego la deja sobre el césped, como si fuera a iniciar una jugada, y da comienzo a la coreografía junto a un grupo de bailarines vestidos con colores que remiten a equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

El fragmento permite escuchar el inicio de la canción, que arranca con el clásico “Oe, oe, oe”. El adelanto muestra un ritmo festivo, con una base caribeña y una letra en inglés orientada a la idea de un Mundial compartido por todos. Según las primeras informaciones, “Dai Dai” también cuenta con la participación del artista nigeriano Burna Boy.

La puesta en escena incluye además balones de ediciones anteriores de la Copa del Mundo, entre ellos los utilizados en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Ese detalle refuerza el vínculo de Shakira con la historia musical reciente del torneo, especialmente por el impacto global que tuvo “Waka Waka” en Sudáfrica 2010.

La cantante ya había quedado asociada a los Mundiales con “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006, luego con “Waka Waka” en 2010 y más tarde con “La La La” durante Brasil 2014. Ahora, con “Dai Dai”, vuelve a ocupar un lugar central en la previa de una Copa del Mundo que por primera vez tendrá tres países organizadores.

El video dura poco más de un minuto y termina con la frase “We Are Ready”, “Estamos listos”. Con ese cierre, Shakira dejó instalado el primer anticipo de una canción que buscará acompañar el clima mundialista antes del comienzo del torneo.